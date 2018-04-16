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Первого замглавы МЧС Узбекистана освободили от должности
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Первого замглавы МЧС Узбекистана освободили от должности 

Sputnik Таджикистан 2 часа назад
Фото: Sputnik Таджикистан
ДУШАНБЕ, 16 апр — Sputnik. Первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Узбекистана полковник Комилжон Арипов уволен после пяти лет работы, сообщает UzNews.uz со ссылкой на собственный источник в ведомстве.
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Указывается, что 48-летний Комилжон Мерсаидович, занимавший этот поста с января 2013 года, освобожден от занимаемой должности. Однако новое место его работы пока не разглашается. Так же, как и информация о том, кто займет его место.
Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назначил глав Министерства занятости и трудовых отношений и Министерства строительства Узбекистана.
По решению Мирзиёева Шерзод Кудбиев, с сентября 2016 года занимавший должность хокима Мирзо-Улугбекского района Ташкента, стал министром занятости и трудовых отношений Узбекистана.
А хоким Алмазарского района Ташкента Абдукаххор Тухтаев назначен главой нового Министерства строительства Узбекистана.
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