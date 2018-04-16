Первого замглавы МЧС Узбекистана освободили от должности

ДУШАНБЕ, 16 апр — Sputnik . Первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Узбекистана полковник Комилжон Арипов уволен после пяти лет работы, сообщает UzNews.uz со ссылкой на собственный источник в ведомстве.

Мирзиёев назначил нового зампреда Центрального банка Узбекистана

Указывается, что 48-летний Комилжон Мерсаидович, занимавший этот поста с января 2013 года, освобожден от занимаемой должности. Однако новое место его работы пока не разглашается. Так же, как и информация о том, кто займет его место.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назначил глав Министерства занятости и трудовых отношений и Министерства строительства Узбекистана.

По решению Мирзиёева Шерзод Кудбиев, с сентября 2016 года занимавший должность хокима Мирзо-Улугбекского района Ташкента, стал министром занятости и трудовых отношений Узбекистана.

А хоким Алмазарского района Ташкента Абдукаххор Тухтаев назначен главой нового Министерства строительства Узбекистана.