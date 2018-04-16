Красноярск и Белоруссия будут сотрудничать в сфере транспорта

В составе белорусской делегации были и представители транспортных предприятий: во время встречи обсуждалось сотрудничество сторон в первую очередь в сфере транспорта. В Красноярске уже используются белорусские автобусы, и речь шла о расширении партнерства в этой области.

По итогам переговоров Сергей Ерёмин поручил руководителям отраслевых департаментов и управлений, в том числе департаменту транспорта, городского хозяйства, управлению инфраструктуры, дорог и благоустройства подготовить предложения по партнерству с Республикой Беларусь.

Фото: пресс-служба мэрии Красноярска