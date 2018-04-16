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Красноярск и Белоруссия будут сотрудничать в сфере транспорта
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Красноярск и Белоруссия будут сотрудничать в сфере транспорта 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На Красноярском экономическом форуме прошли переговоры между администрацией Красноярска и делегацией Республики Беларусь. Мэр Красноярска Сергей Еремин и заместитель премьер-министра республики Владимир Семашко подписали соглашение о сотрудничестве.
В составе белорусской делегации были и представители транспортных предприятий: во время встречи обсуждалось сотрудничество сторон в первую очередь в сфере транспорта. В Красноярске уже используются белорусские автобусы, и речь шла о расширении партнерства в этой области.
По итогам переговоров Сергей Ерёмин поручил руководителям отраслевых департаментов и управлений, в том числе департаменту транспорта, городского хозяйства, управлению инфраструктуры, дорог и благоустройства подготовить предложения по партнерству с Республикой Беларусь.
Фото: пресс-служба мэрии Красноярска
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