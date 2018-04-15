Лукашенко о власти, диете и «МИРе»

ПРО ИНФОРМАЦИОННУЮ ВОЙНУ

СМИ превратились в оружие. Это оружие мощнее, чем ядерное. Без информационной войны горячей войны сегодня быть не может. Всё начинается с нас, с вас. Потому что малый заряд в виде какой-то новости мгновенно охватывает всю планету. По силе убийственного воздействия еще не факт, что ядерное оружие мощнее. ПРО ТЕЛЕКАНАЛ «МИР»

Телеканал «МИР» — это единственное окно, где мы можем друг на друга глянуть. Что, российские каналы покажут белорусскую, казахскую или украинскую действительность? Нет, только «МИР». Слава богу, что мы сохранили эту компанию. Приезжаю в Азербайджан или Таджикистан , а они говорят, а мы смотрели твое послание парламенту. Где? Такая ж даль! По «МИРу»! Даже президенты там говорят, что смотрели мое послание к парламенту и народу. ПРО ВЛАСТЬ

Есть вопросы, которыми президент должен заниматься, это святое, это должно быть прописано в конституции. Если что случится, народ же потом спросит, когда Лукашенко не будет. Меняется жизнь, должны меняться и законы, конституция в том числе. Некоторые функции от президента должны перейти к другим ветвям власти. Особенно надо усилить роль вертикали власти в части исполнительной власти.

ПРО ДИЕТУ

Три яйца утром, в обед — мясо, вечером — рыба сколько хочешь. Если ты хочешь похудеть. Это жесткая диета, белковая. Но дело не в питании. Спортом надо заниматься. Встал, пробежался в шесть часов утра на роликах семь километров, на лыжах — 11-12, ну, или хотя бы семь, чтобы завести свой организм. В вечером еще два часа можно чем-то позаниматься.

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