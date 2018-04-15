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Минск прорабатывает возможность доставки гуманитарного груза Украине
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Минск прорабатывает возможность доставки гуманитарного груза Украине 

Говорит Москва 1 час назад
Общий вес груза составлял 58 тонн — это были продукты питания и предметы гигиены.
Как сообщил посол Белоруссии в Киеве Игорь Сокол, в этом году планируется отправить вторую гуманитарную колонну.
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