Минск прорабатывает возможность доставки гуманитарного груза Украине

Общий вес груза составлял 58 тонн — это были продукты питания и предметы гигиены.

Как сообщил посол Белоруссии в Киеве Игорь Сокол, в этом году планируется отправить вторую гуманитарную колонну.