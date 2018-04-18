Узбекистан и Республика Корея обсудили перспективы двустороннего сотрудничества

Ташкент, 18 апреля / Синьхуа / — Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и министр иностранных дел Республики Корея Кан Ген Хва сегодня здесь обсудили перспективы углубления многопланового сотрудничества, а также актуальные вопросы международной и региональной политики. Об этом сообщила пресс-служба главы Узбекистана.

На встрече было подчеркнуто, что Узбекистан полностью поддерживает реализуемую под руководством президента Республики Корея Мун Чжэ Ина политику по обеспечению мира и безопасности на Корейском полуострове.

Сегодня объем южнокорейских инвестиций в экономику Узбекистана превысил 7 млрд долларов. В настоящее время прорабатываются новые инвестиционные проекты на сумму более 5 млрд долларов. —0—