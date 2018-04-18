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Узбекистан и Республика Корея обсудили перспективы двустороннего сотрудничества
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Узбекистан и Республика Корея обсудили перспективы двустороннего сотрудничества 

ИА Синьхуа 43 минуты назад
Фото: Мир24
Ташкент, 18 апреля /Синьхуа/ — Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и министр иностранных дел Республики Корея Кан Ген Хва сегодня здесь обсудили перспективы углубления многопланового сотрудничества, а также актуальные вопросы международной и региональной политики. Об этом сообщила пресс-служба главы Узбекистана.
На встрече было подчеркнуто, что Узбекистан полностью поддерживает реализуемую под руководством президента Республики Корея Мун Чжэ Ина политику по обеспечению мира и безопасности на Корейском полуострове.
Сегодня объем южнокорейских инвестиций в экономику Узбекистана превысил 7 млрд долларов. В настоящее время прорабатываются новые инвестиционные проекты на сумму более 5 млрд долларов. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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