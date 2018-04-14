В Минске «Тотальный диктант» написали более 500 человек

Минске для «Тотального диктанта» подготовили четыре площадки. Одна из них работала в Национальной библиотеке Беларуси , передает телеканал «МИР 24». Там организаторы провели акцию под названием «повод стать ближе» — за одной партой диктант писали семьями. Отрывок из произведения российской писательницы читала белорусская телеведущая и актриса Светлана Боровская

«Текст прекрасный. Очень интересный. Довольно сложный, на мой взгляд. Так могуч и велик язык и русский, и белорусский», — поделилась Светлана Боровская.

К «Тотальному диктанту» Минск присоединился в третий раз. В этом году в белорусской столице его написали более 500 человек.

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