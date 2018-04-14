Россия созвала экстренное заседание постоянного совета ОДКБ по Сирии

Постоянный совет собирается на уровне послов стран-участниц.

"Сегодня в связи с ситуацией вокруг Сирийской арабской республики по инициативе Российской Федерации созывается экстренное заседание постоянного совета Организации Договора о коллективной безопасности", — говорится в сообщении.

"В заседании примет участие генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров ", — уточняется в тексте.

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