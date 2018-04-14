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Россия созвала экстренное заседание постоянного совета ОДКБ по Сирии
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Россия созвала экстренное заседание постоянного совета ОДКБ по Сирии 

РИА Новости 55 минут назад
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Россия созвала экстренное заседание постоянного совета ОДКБ по Сирии, говорится в заявлении организации, поступившем в РИА Новости.
Постоянный совет собирается на уровне послов стран-участниц.
"Сегодня в связи с ситуацией вокруг Сирийской арабской республики по инициативе Российской Федерации созывается экстренное заседание постоянного совета Организации Договора о коллективной безопасности", — говорится в сообщении.
"В заседании примет участие генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров", — уточняется в тексте.
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
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