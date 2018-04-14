Ещё
Лукашенко намерен обсудить с Путиным статус белорусских хоккеистов в КХЛ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лукашенко намерен обсудить с Путиным статус белорусских хоккеистов в КХЛ 

RT на русском 37 минут назад
Руководитель Федерации хоккея Белорусси Семён Шапиро заявил, что статус белорусских игроков, которые были признаны в Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) легионерами, будет обсуждаться на встрече президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина.
«Да, мы потеряли некоторых хоккеистов, есть вопросы по Андрею Стасю и Николаю Стасенко, но не сказал бы, что это такая уж большая проблема. Мы продолжаем общаться с коллегами в России по этому вопросу. К этой теме планирует подключиться и наш президент. Вчера он сказал, что планирует обсудить эту тему с президентом России», — приводит слова Шапиро Tut.by.
Стась и Стасенко лишились права выступать за сборную Белоруссии по хоккею, после того как перейдя в клубы КХЛ приняли российское гражданство, чтобы не считаться легионерами.
Ранее сообщалось, что семеро игроков из НХЛ вызваны в сборную России перед ЧМ-2018 в Дании.
RT на русском: последние новости
Лукашенко: СМИ стали мощнее ядерного оружия В Минске намерены возобновить переговоры с Москвой по газу до лета Почему Лукашенко заговорил о необходимости ослабить вертикаль власти в Белоруссии
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эрдоган поддержал США524
Началось экстренное заседание СБ ООН по Сирии234
Асад сделал заявление после удара США533
Раскрыты принципиально новые данные по делу Скрипаля112
«Россию ждет розовый понедельник»84
Видео
02:51
Эрдоган поддержал США
Политика В мире
07:55
Россияне оценили атаку Запада на Сирию
Общество
05:23
«Запад пытается сорвать победу РФ в Сирии»
Политика Ближний Восток
02:35
Чиновник помешал проверке «Зимней вишни»
Пожары Происшествия
01:13
Изобрели «умный» защитный браслет
Гаджеты Наука и техника
04:28
Москва назвала истинную цель удара по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
Названа причина смерти сына Скрипаля
Происшествия
01:24
США предупредили РФ об атаке Сирии
Политика
04:28
Удары Британии по Сирии оказались провальными
Оружие Армия
05:43
Что будет с рублем после атаки на Сирию
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение