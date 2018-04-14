Лукашенко намерен обсудить с Путиным статус белорусских хоккеистов в КХЛ 

Руководитель Федерации хоккея Белорусси Семён Шапиро заявил, что статус белорусских игроков, которые были признаны в Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) легионерами, будет обсуждаться на встрече президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина.
«Да, мы потеряли некоторых хоккеистов, есть вопросы по Андрею Стасю и Николаю Стасенко, но не сказал бы, что это такая уж большая проблема. Мы продолжаем общаться с коллегами в России по этому вопросу. К этой теме планирует подключиться и наш президент. Вчера он сказал, что планирует обсудить эту тему с президентом России», — приводит слова Шапиро Tut.by.
Стась и Стасенко лишились права выступать за сборную Белоруссии по хоккею, после того как перейдя в клубы КХЛ приняли российское гражданство, чтобы не считаться легионерами.
Ранее сообщалось, что семеро игроков из НХЛ вызваны в сборную России перед ЧМ-2018 в Дании.