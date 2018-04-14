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Премьер-министр Беларуси А. Кобяков ознакомился с ходом строительства Китайско-белорусского индустриального парка
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Премьер-министр Беларуси А. Кобяков ознакомился с ходом строительства Китайско-белорусского индустриального парка 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Минск, 13 апреля /Синьхуа/ — Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня ознакомился с ходом строительства Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камнень». Он осмотрел объекты торгово-логистического комплекса «Чайна Мерчантс Групп»: выставочный комплекс, торгово-логические склады и бизнес-центр с гостиницей.
В административном здании парка состоялось обсуждение вопросов реализации белорусских продуктов питания в Китае.
Минск, 13 апреля /Синьхуа/ — Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня ознакомился с ходом строительства Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камнень». Он осмотрел объекты торгово-логистического комплекса «Чайна Мерчантс Групп»: выставочный комплекс, торгово-логические склады и бизнес-центр с гостиницей.
В административном здании парка состоялось обсуждение вопросов реализации белорусских продуктов питания в Китае.
Минск, 13 апреля /Синьхуа/ — Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня ознакомился с ходом строительства Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камнень». Он осмотрел объекты торгово-логистического комплекса «Чайна Мерчантс Групп»: выставочный комплекс, торгово-логические склады и бизнес-центр с гостиницей.
В административном здании парка состоялось обсуждение вопросов реализации белорусских продуктов питания в Китае.
Минск, 13 апреля /Синьхуа/ — Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня ознакомился с ходом строительства Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камнень». Он осмотрел объекты торгово-логистического комплекса «Чайна Мерчантс Групп»: выставочный комплекс, торгово-логические склады и бизнес-центр с гостиницей.
В административном здании парка состоялось обсуждение вопросов реализации белорусских продуктов питания в Китае.
Минск, 13 апреля /Синьхуа/ — Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня ознакомился с ходом строительства Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камнень». Он осмотрел объекты торгово-логистического комплекса «Чайна Мерчантс Групп»: выставочный комплекс, торгово-логические склады и бизнес-центр с гостиницей.
В административном здании парка состоялось обсуждение вопросов реализации белорусских продуктов питания в Китае.
Минск, 13 апреля /Синьхуа/ — Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня ознакомился с ходом строительства Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камнень». Он осмотрел объекты торгово-логистического комплекса «Чайна Мерчантс Групп»: выставочный комплекс, торгово-логические склады и бизнес-центр с гостиницей.
В административном здании парка состоялось обсуждение вопросов реализации белорусских продуктов питания в Китае.
Минск, 13 апреля /Синьхуа/ — Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня ознакомился с ходом строительства Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камнень». Он осмотрел объекты торгово-логистического комплекса «Чайна Мерчантс Групп»: выставочный комплекс, торгово-логические склады и бизнес-центр с гостиницей.
В административном здании парка состоялось обсуждение вопросов реализации белорусских продуктов питания в Китае.
Минск, 13 апреля /Синьхуа/ — Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня ознакомился с ходом строительства Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камнень». Он осмотрел объекты торгово-логистического комплекса «Чайна Мерчантс Групп»: выставочный комплекс, торгово-логические склады и бизнес-центр с гостиницей.
В административном здании парка состоялось обсуждение вопросов реализации белорусских продуктов питания в Китае.
Минск, 13 апреля /Синьхуа/ — Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня ознакомился с ходом строительства Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камнень». Он осмотрел объекты торгово-логистического комплекса «Чайна Мерчантс Групп»: выставочный комплекс, торгово-логические склады и бизнес-центр с гостиницей.
В административном здании парка состоялось обсуждение вопросов реализации белорусских продуктов питания в Китае.
Минск, 13 апреля /Синьхуа/ — Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня ознакомился с ходом строительства Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камнень». Он осмотрел объекты торгово-логистического комплекса «Чайна Мерчантс Групп»: выставочный комплекс, торгово-логические склады и бизнес-центр с гостиницей.
В административном здании парка состоялось обсуждение вопросов реализации белорусских продуктов питания в Китае.
Минск, 13 апреля /Синьхуа/ — Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня ознакомился с ходом строительства Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камнень». Он осмотрел объекты торгово-логистического комплекса «Чайна Мерчантс Групп»: выставочный комплекс, торгово-логические склады и бизнес-центр с гостиницей.
В административном здании парка состоялось обсуждение вопросов реализации белорусских продуктов питания в Китае.
Минск, 13 апреля /Синьхуа/ — Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня ознакомился с ходом строительства Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камнень». Он осмотрел объекты торгово-логистического комплекса «Чайна Мерчантс Групп»: выставочный комплекс, торгово-логические склады и бизнес-центр с гостиницей.
В административном здании парка состоялось обсуждение вопросов реализации белорусских продуктов питания в Китае.
Минск, 13 апреля /Синьхуа/ — Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня ознакомился с ходом строительства Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камнень». Он осмотрел объекты торгово-логистического комплекса «Чайна Мерчантс Групп»: выставочный комплекс, торгово-логические склады и бизнес-центр с гостиницей.
В административном здании парка состоялось обсуждение вопросов реализации белорусских продуктов питания в Китае.
Минск, 13 апреля /Синьхуа/ — Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня ознакомился с ходом строительства Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камнень». Он осмотрел объекты торгово-логистического комплекса «Чайна Мерчантс Групп»: выставочный комплекс, торгово-логические склады и бизнес-центр с гостиницей.
В административном здании парка состоялось обсуждение вопросов реализации белорусских продуктов питания в Китае.
Минск, 13 апреля /Синьхуа/ — Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня ознакомился с ходом строительства Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камнень». Он осмотрел объекты торгово-логистического комплекса «Чайна Мерчантс Групп»: выставочный комплекс, торгово-логические склады и бизнес-центр с гостиницей.
В административном здании парка состоялось обсуждение вопросов реализации белорусских продуктов питания в Китае.
Минск, 13 апреля /Синьхуа/ — Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня ознакомился с ходом строительства Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камнень». Он осмотрел объекты торгово-логистического комплекса «Чайна Мерчантс Групп»: выставочный комплекс, торгово-логические склады и бизнес-центр с гостиницей.
В административном здании парка состоялось обсуждение вопросов реализации белорусских продуктов питания в Китае.
Минск, 13 апреля /Синьхуа/ — Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня ознакомился с ходом строительства Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камнень». Он осмотрел объекты торгово-логистического комплекса «Чайна Мерчантс Групп»: выставочный комплекс, торгово-логические склады и бизнес-центр с гостиницей.
В административном здании парка состоялось обсуждение вопросов реализации белорусских продуктов питания в Китае.
Минск, 13 апреля /Синьхуа/ — Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня ознакомился с ходом строительства Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камнень». Он осмотрел объекты торгово-логистического комплекса «Чайна Мерчантс Групп»: выставочный комплекс, торгово-логические склады и бизнес-центр с гостиницей.
В административном здании парка состоялось обсуждение вопросов реализации белорусских продуктов питания в Китае.
ИА Синьхуа: последние новости
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