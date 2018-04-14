Премьер-министр Беларуси А. Кобяков ознакомился с ходом строительства Китайско-белорусского индустриального парка

В административном здании парка состоялось обсуждение вопросов реализации белорусских продуктов питания в Китае

Минск, 13 апреля /Синьхуа/ — Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня ознакомился с ходом строительства Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камнень». Он осмотрел объекты торгово-логистического комплекса «Чайна Мерчантс Групп»: выставочный комплекс, торгово-логические склады и бизнес-центр с гостиницей.

В административном здании парка состоялось обсуждение вопросов реализации белорусских продуктов питания в Китае.

Минск, 13 апреля /Синьхуа/ — Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня ознакомился с ходом строительства Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камнень». Он осмотрел объекты торгово-логистического комплекса «Чайна Мерчантс Групп»: выставочный комплекс, торгово-логические склады и бизнес-центр с гостиницей.

В административном здании парка состоялось обсуждение вопросов реализации белорусских продуктов питания в Китае.

Минск, 13 апреля /Синьхуа/ — Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня ознакомился с ходом строительства Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камнень». Он осмотрел объекты торгово-логистического комплекса «Чайна Мерчантс Групп»: выставочный комплекс, торгово-логические склады и бизнес-центр с гостиницей.

В административном здании парка состоялось обсуждение вопросов реализации белорусских продуктов питания в Китае.

Минск, 13 апреля /Синьхуа/ — Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня ознакомился с ходом строительства Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камнень». Он осмотрел объекты торгово-логистического комплекса «Чайна Мерчантс Групп»: выставочный комплекс, торгово-логические склады и бизнес-центр с гостиницей.

В административном здании парка состоялось обсуждение вопросов реализации белорусских продуктов питания в Китае.

Минск, 13 апреля /Синьхуа/ — Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня ознакомился с ходом строительства Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камнень». Он осмотрел объекты торгово-логистического комплекса «Чайна Мерчантс Групп»: выставочный комплекс, торгово-логические склады и бизнес-центр с гостиницей.

В административном здании парка состоялось обсуждение вопросов реализации белорусских продуктов питания в Китае.

Минск, 13 апреля /Синьхуа/ — Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня ознакомился с ходом строительства Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камнень». Он осмотрел объекты торгово-логистического комплекса «Чайна Мерчантс Групп»: выставочный комплекс, торгово-логические склады и бизнес-центр с гостиницей.

В административном здании парка состоялось обсуждение вопросов реализации белорусских продуктов питания в Китае.

Минск, 13 апреля /Синьхуа/ — Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня ознакомился с ходом строительства Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камнень». Он осмотрел объекты торгово-логистического комплекса «Чайна Мерчантс Групп»: выставочный комплекс, торгово-логические склады и бизнес-центр с гостиницей.

В административном здании парка состоялось обсуждение вопросов реализации белорусских продуктов питания в Китае.

Минск, 13 апреля /Синьхуа/ — Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня ознакомился с ходом строительства Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камнень». Он осмотрел объекты торгово-логистического комплекса «Чайна Мерчантс Групп»: выставочный комплекс, торгово-логические склады и бизнес-центр с гостиницей.

В административном здании парка состоялось обсуждение вопросов реализации белорусских продуктов питания в Китае.

Минск, 13 апреля /Синьхуа/ — Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня ознакомился с ходом строительства Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камнень». Он осмотрел объекты торгово-логистического комплекса «Чайна Мерчантс Групп»: выставочный комплекс, торгово-логические склады и бизнес-центр с гостиницей.

В административном здании парка состоялось обсуждение вопросов реализации белорусских продуктов питания в Китае.

Минск, 13 апреля /Синьхуа/ — Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня ознакомился с ходом строительства Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камнень». Он осмотрел объекты торгово-логистического комплекса «Чайна Мерчантс Групп»: выставочный комплекс, торгово-логические склады и бизнес-центр с гостиницей.

В административном здании парка состоялось обсуждение вопросов реализации белорусских продуктов питания в Китае.

Минск, 13 апреля /Синьхуа/ — Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня ознакомился с ходом строительства Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камнень». Он осмотрел объекты торгово-логистического комплекса «Чайна Мерчантс Групп»: выставочный комплекс, торгово-логические склады и бизнес-центр с гостиницей.

В административном здании парка состоялось обсуждение вопросов реализации белорусских продуктов питания в Китае.

Минск, 13 апреля /Синьхуа/ — Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня ознакомился с ходом строительства Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камнень». Он осмотрел объекты торгово-логистического комплекса «Чайна Мерчантс Групп»: выставочный комплекс, торгово-логические склады и бизнес-центр с гостиницей.

В административном здании парка состоялось обсуждение вопросов реализации белорусских продуктов питания в Китае.

Минск, 13 апреля /Синьхуа/ — Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня ознакомился с ходом строительства Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камнень». Он осмотрел объекты торгово-логистического комплекса «Чайна Мерчантс Групп»: выставочный комплекс, торгово-логические склады и бизнес-центр с гостиницей.

В административном здании парка состоялось обсуждение вопросов реализации белорусских продуктов питания в Китае.

Минск, 13 апреля /Синьхуа/ — Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня ознакомился с ходом строительства Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камнень». Он осмотрел объекты торгово-логистического комплекса «Чайна Мерчантс Групп»: выставочный комплекс, торгово-логические склады и бизнес-центр с гостиницей.

В административном здании парка состоялось обсуждение вопросов реализации белорусских продуктов питания в Китае.

Минск, 13 апреля /Синьхуа/ — Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня ознакомился с ходом строительства Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камнень». Он осмотрел объекты торгово-логистического комплекса «Чайна Мерчантс Групп»: выставочный комплекс, торгово-логические склады и бизнес-центр с гостиницей.

В административном здании парка состоялось обсуждение вопросов реализации белорусских продуктов питания в Китае.

Минск, 13 апреля /Синьхуа/ — Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня ознакомился с ходом строительства Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камнень». Он осмотрел объекты торгово-логистического комплекса «Чайна Мерчантс Групп»: выставочный комплекс, торгово-логические склады и бизнес-центр с гостиницей.

В административном здании парка состоялось обсуждение вопросов реализации белорусских продуктов питания в Китае.

Минск, 13 апреля /Синьхуа/ — Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня ознакомился с ходом строительства Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камнень». Он осмотрел объекты торгово-логистического комплекса «Чайна Мерчантс Групп»: выставочный комплекс, торгово-логические склады и бизнес-центр с гостиницей.

В административном здании парка состоялось обсуждение вопросов реализации белорусских продуктов питания в Китае.