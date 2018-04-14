Ещё
ЕИБ приветствует усилия Узбекистана в развитии сотрудничества в Центральной Азии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЕИБ приветствует усилия Узбекистана в развитии сотрудничества в Центральной Азии 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Ташкент, 13 апреля /Синьхуа/ — Европейский инвестиционный банк приветствует усилия Узбекистана в развитии сотрудничества в Центральной Азии, сегодня сообщило информагентство Жахон.
По словам вице-президента ЕИБ Василя Худака, для банка и для Европы очень важны изменения в Узбекистане. «Видно, что руководством республики привносится новая динамика в развитие не только самой страны, но и в сотрудничество во всем центральноазиатском регионе. В настоящее время банк обсуждает возможности финансовой поддержки для создания в Узбекистане производственных мощностей», — подчеркнул он.
28 февраля 2018 года вступило в силу Рамочное соглашение между Узбекистаном и ЕИБ, подписанное в октябре 2017 года в Вашингтоне. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Узбекистан и Туркменистан обсудили подготовку визита туркменского лидера в Ташкент В Минске наградили победителей фотоконкурса "Беларусь и Китай моими глазами" Узбекистан и Иран обсудят приоритетные направления двустороннего сотрудничества
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ готовит «ответный удар» США47
Порошенко обратился к Путину на «ты»1238
Россия отказывается от SWIFT606
Британия назвала «наглой ложью» заявления Минобороны РФ491
Сирийская армия нашла химическую лабораторию боевиков17
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение