ЕИБ приветствует усилия Узбекистана в развитии сотрудничества в Центральной Азии

Ташкент, 13 апреля / Синьхуа / — Европейский инвестиционный банк приветствует усилия Узбекистана в развитии сотрудничества в Центральной Азии, сегодня сообщило информагентство Жахон.

По словам вице-президента ЕИБ Василя Худака, для банка и для Европы очень важны изменения в Узбекистане. «Видно, что руководством республики привносится новая динамика в развитие не только самой страны, но и в сотрудничество во всем центральноазиатском регионе. В настоящее время банк обсуждает возможности финансовой поддержки для создания в Узбекистане производственных мощностей», — подчеркнул он.

28 февраля 2018 года вступило в силу Рамочное соглашение между Узбекистаном и ЕИБ, подписанное в октябре 2017 года в Вашингтоне. —0—