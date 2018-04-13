Россельзознадзор выявил ввоз сыроподобной продукции из Белоруссии с ложными адресами доставки 

Россельзознадзор выявил факт ввоза сыроподобной продукции из Белоруссии с указанием ложных адресов её доставки, сообщает пресс-служба ведомства. По адресам, указанным в товаросопроводительных документах, данная продукция не поступала.
«По информации, полученной от Главного управления ветеринарии Московской области, в результате проверки мест поступления концентрата белково-жирового производства белорусского производителя ООО «Покет-Пак» было установлено, что указанная продукция по адресам, указанным в товаросопроводительных документах, не поступала», — говорится в сообщении.
В ведомстве отмечают, что «по данным адресам расположены предприятия, реализующие строительные материалы».