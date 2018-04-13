Мирзиёев назначил нового зампреда Центрального банка Узбекистана

ДУШАНБЕ, 13 апр — Sputnik . Указом президента Узбекистана Шавката Мирзиёва заместителем председателя правления Центрального банка Узбекистана назначен Илхом Норкулов, сообщается на сайте регулятора.

Норкулов начал карьеру в ЦБ в 2010 году с должности главного экономиста, с 2013 по 2018 год возглавлял департамент монетарной политики Центрального банка.

Он получил степень бакалавра в Ташкентском Государственном экономическом университете по направлению «Международные экономические отношения». Степень магистра по направлению «Экономическое развитие» — в Университете Глазго Великобритания ).

Ранее Мирзиёев назначил глав Министерства занятости и трудовых отношений и Министерства строительства Узбекистана.

По решению Мирзиёева Шерзод Кудбиев, с сентября 2016 года занимавший должность хокима Мирзо-Улугбекского района Ташкента, стал министром занятости и трудовых отношений Узбекистана.

А хоким Алмазарского района Ташкента Абдукаххор Тухтаев назначен главой нового Министерства строительства Узбекистана.