Мирзиёев назначил нового зампреда Центрального банка Узбекистана 

ДУШАНБЕ, 13 апр — Sputnik. Указом президента Узбекистана Шавката Мирзиёва заместителем председателя правления Центрального банка Узбекистана назначен Илхом Норкулов, сообщается на сайте регулятора.
Норкулов начал карьеру в ЦБ в 2010 году с должности главного экономиста, с 2013 по 2018 год возглавлял департамент монетарной политики Центрального банка.
Он получил степень бакалавра в Ташкентском Государственном экономическом университете по направлению «Международные экономические отношения». Степень магистра по направлению «Экономическое развитие» — в Университете Глазго (Великобритания).
Ранее Мирзиёев назначил глав Министерства занятости и трудовых отношений и Министерства строительства Узбекистана.
По решению Мирзиёева Шерзод Кудбиев, с сентября 2016 года занимавший должность хокима Мирзо-Улугбекского района Ташкента, стал министром занятости и трудовых отношений Узбекистана.
А хоким Алмазарского района Ташкента Абдукаххор Тухтаев назначен главой нового Министерства строительства Узбекистана.