«Росатом» обсуждает с Узбекистаном подписание межправсоглашения о строительстве АЭС 

«Росатом» обсуждает с правительством Узбекистана возможное подписание межправительственного соглашения о строительстве АЭС в этой стране, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев в ходе встречи с премьер-министром РФ
«Мы сейчас ведём с правительством Узбекистана обсуждение выхода на межправительственное соглашение о строительстве станции», — сказал Лихачёв, слова которого приводит пресс-служба правительства РФ.
Глава «Росатома» пояснил, что, хотя Узбекистан не является новичком в атомной отрасли, так как в советские времена там работали исследовательские реакторы, крупных атомных станций там нет.