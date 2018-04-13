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«Росатом» обсуждает с Узбекистаном подписание межправсоглашения о строительстве АЭС
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«Росатом» обсуждает с Узбекистаном подписание межправсоглашения о строительстве АЭС 

Rambler News Service 2 часа назад
«Росатом» обсуждает с правительством Узбекистана возможное подписание межправительственного соглашения о строительстве АЭС в этой стране, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев в ходе встречи с премьер-министром РФ
«Мы сейчас ведём с правительством Узбекистана обсуждение выхода на межправительственное соглашение о строительстве станции», — сказал Лихачёв, слова которого приводит пресс-служба правительства РФ.
Глава «Росатома» пояснил, что, хотя Узбекистан не является новичком в атомной отрасли, так как в советские времена там работали исследовательские реакторы, крупных атомных станций там нет.
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Источники: Минпромторг и Минэнерго могут быть объединены в новом правительстве Лавров назвал химатаку в сирийской Думе постановкой иностранных спецслужб Трамп планирует в течение двух суток принять решение по Сирии
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