«Росатом» обсуждает с Узбекистаном подписание межправсоглашения о строительстве АЭС

«Мы сейчас ведём с правительством Узбекистана обсуждение выхода на межправительственное соглашение о строительстве станции», — сказал Лихачёв, слова которого приводит пресс-служба правительства РФ

Глава «Росатома» пояснил, что, хотя Узбекистан не является новичком в атомной отрасли, так как в советские времена там работали исследовательские реакторы, крупных атомных станций там нет.