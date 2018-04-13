Александр Лукашенко приедет на Сахалин открывать совместное предприятие

В августе этого года президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен посетить Сахалин и принять участие в открытии современного агропромышленного предприятия в селе Раздольное. Об этом сообщил губернатор Олег Кожемяко.

«Готовность предприятия сегодня примерно 80%, — приводит его слова ИА SakhalinMedia. — Первая продукция совместного российско-белорусского предприятия поступит по нашим планам примерно в конце 2018 — начале 2019 года. Мощность этого агропромышленного предприятия — 7 тысяч тонн молока».

Кроме того Сахалин развивает связи с Белоруссией в поставках на остров тяжелой техники. На угольные карьеры поступают самосвалы марки БелАЗ грузоподъемностью от 40 до 150 тонн. Белорусские специалисты обучают сахалинцев работе на этих сложных машинах и их грамотному обслуживанию.