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Александр Лукашенко приедет на Сахалин открывать совместное предприятие
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Александр Лукашенко приедет на Сахалин открывать совместное предприятие 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В августе этого года президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен посетить Сахалин и принять участие в открытии современного агропромышленного предприятия в селе Раздольное. Об этом сообщил губернатор Олег Кожемяко.
«Готовность предприятия сегодня примерно 80%, — приводит его слова ИА SakhalinMedia. — Первая продукция совместного российско-белорусского предприятия поступит по нашим планам примерно в конце 2018 — начале 2019 года. Мощность этого агропромышленного предприятия — 7 тысяч тонн молока».
Кроме того Сахалин развивает связи с Белоруссией в поставках на остров тяжелой техники. На угольные карьеры поступают самосвалы марки БелАЗ грузоподъемностью от 40 до 150 тонн. Белорусские специалисты обучают сахалинцев работе на этих сложных машинах и их грамотному обслуживанию.
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