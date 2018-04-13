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Россия и Белоруссия разрабатывают проект соглашения о транспортной безопасности
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Россия и Белоруссия разрабатывают проект соглашения о транспортной безопасности 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Тему транспортной безопасности обсудили на Заседание постоянно действующего семинара при парламентском собрании Союза Белоруссии и России в Минске.
Россия и Белоруссия разрабатывают проект межправительственного соглашения двух стран о транспортной безопасности, сообщает "МИР 24".
В документе будут указаны единые правила по безопасности движения на дорогах, в том числе железных, а также на авиамаршрутах между Россией и Белоруссией.
Эксперты, работающие над документом, отмечают, что особое внимание стоит уделить автомобильному движению. Согласно последним данным, за год в России в результате аварий гибнет более 13 тысяч человек.
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