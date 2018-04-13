Россия и Белоруссия разрабатывают проект соглашения о транспортной безопасности

России в Минске. Тему транспортной безопасности обсудили на Заседание постоянно действующего семинара при парламентском собрании Союза Белоруссии

Россия и Белоруссия разрабатывают проект межправительственного соглашения двух стран о транспортной безопасности, сообщает "МИР 24"

В документе будут указаны единые правила по безопасности движения на дорогах, в том числе железных, а также на авиамаршрутах между Россией и Белоруссией.

Эксперты, работающие над документом, отмечают, что особое внимание стоит уделить автомобильному движению. Согласно последним данным, за год в России в результате аварий гибнет более 13 тысяч человек.