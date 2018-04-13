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В Белоруссии увидели меркантильные интересы в запрете на экспорт свинины в Россию
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В Белоруссии увидели меркантильные интересы в запрете на экспорт свинины в Россию 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко заявил, что за запретом на ввоз в Россию белорусской свинины стоят чьи-то меркантильные интересы. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Можно что угодно подозревать… Всегда, если возникают какие-то разборки, я думаю, это не межгосударственный (вопрос), это определенные меркантильные интересы кто-то преследует", — сказал Семашко.
Ранее глава Минсельхоза Александр Ткачев сообщил, что ведомство подозревает, что ветеринарные службы Белоруссии скрывают вспышки АЧС на своей территории.
Ограничения коснутся живых свиней и их генетического материала, свинины, сырых свиных мясопродуктов и субпродуктов, готовой продукции из свинины или продуктов, которые содержат в своем составе свинину.
Он также добавил, что за 10 лет распространения АЧС зарегистрировано более 1 тыс. вспышек в 53 регионах страны.
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