Минск возобновит переговоры с Москвой по газу

В Минске намерены возобновить переговоры с Москвой по газу до лета

Белоруссия намерена вернуться к возобновлению переговоров с Россией по газовому вопросу не позднее мая. Об этом заявил белорусский вице-премьер Владимир Семашко

«Не позднее мая продолжим дискуссии и в конце концов найдём решение этой проблемы, у нас еще временной лаг есть до 1 июля 2019 года», — цитирует Семашко ТАСС.

По словам вице-премьера России Аркадия Дворковича, он и его белорусский коллега договорились, что вернутся к обсуждению даты переговоров по поставкам российского газа через несколько недель.

В ноябре 2017 года белорусские депутаты ратифицировали протокол, согласно которому вносятся изменения в межправительственное соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа в Белоруссию и его транспортировке по газопроводам на белорусской территории.