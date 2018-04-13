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Белоруссия готова обеспечить Красноярск общественным транспортом перед Универсиадой
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Белоруссия готова обеспечить Красноярск общественным транспортом перед Универсиадой 

ТАСС 1 час назад
КРАСНОЯРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Белоруссия готова участвовать в конкурсах на поставку в Красноярский край общественного транспорта. Об этом сообщил вице-премьер белорусского правительства Владимир Семашко в рамках пленарного заседания на Красноярском экономическом форуме (КЭФ-2018).
"Мы говорили, что готовы на конкурсных условиях дать конкурентные предложения. Более 300 автобусов уже есть в Красноярске. Мы готовы дать автобус в любом исполнении — дизельный двигатель, газомоторный двигатель, газодизельный двигатель, троллейбус, электробус — новый вида транспорта, электропоезда. На взаимовыгодных условиях мы готовы сотрудничать", — сказал он.
Семашко отметил, что накануне он обсудил с властями Красноярского края проблемы коммунального и городского транспорта. Также поднималась тема проведения Универсиады в регионе.
Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — "Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал". ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.
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