Вице-премьеры РФ и Белоруссии по-разному оценили экономические отношения стран

КРАСНОЯРСК , 13 апреля. / ТАСС /. Вице-премьер белорусского правительства Владимир Семашко оценил экономические взаимоотношения с Россией на «три с минусом» из-за ряда нерешенных вопросов в энергетике. Такую оценку он дал в рамках пленарного заседания на Красноярском экономическом форуме (КЭФ-2018).

"Тройку с минусом можно дать по этой [пятибалльной] системе, потому что мы решили, слава богу, например, процентов на 70 вопросы в сфере энергетики. Мы 13 апреля прошлого года подписали пакет документов, в том числе межправсоглашения три", — сказал вице-премьер Белоруссии , отвечая на просьбу модератора поставить по пятибальной шкале отметку двусторонним экономическим отношениям между Россией и Белоруссией.

Семашко пояснил, что Белоруссия обеспокоена неконкурентным ценообразованием на энергоресурсы в Белоруссии в сравнении с соседними граничащими с ней регионами РФ. В качестве примера он привел цены на газ и электроэнергию, которые в Белоруссии значительно выше, чем в Смоленской области

В свою очередь российский вице-премьер Аркадий Дворкович отметил, что между оценками «три с плюсом» и «четыре с минусом» предпочитает второй вариант.

"Три с плюсом" — это вроде как не очень, но с какими-то плюсами. А «четыре с минусом» — это «хорошо», но с какими— то минусами. Я предпочитаю «четыре с минусом», — с улыбкой заметил Дворкович.

Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — «Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.