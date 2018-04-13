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Семашко рассказал, когда продолжится дискуссия по газовому вопросу с РФ
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Семашко рассказал, когда продолжится дискуссия по газовому вопросу с РФ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КРАСНОЯРСК, 13 апр — РИА Новости. Газовый вопрос остается открытым для Белоруссии, не позднее мая дискуссия с РФ продолжится, сообщил вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко в ходе Красноярского экономического форума.
"У нас осталась открытой (темой — ред.) цена по газу. Мы не можем признать нормальной ситуацию, когда союзное государство, например, на границе со Смоленской областью Белоруссия (платит — ред.) более чем в два раза за газ больше, чем в Смоленской области… Мы не позднее мая месяца продолжим эту дискуссию", — сказал Семашко.
Информационное агентство РИА Новости медиагруппы «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером пятнадцатого Красноярского экономического форума.
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