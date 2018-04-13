В Минске наградили победителей фотоконкурса «Беларусь и Китай моими глазами»

Минск , 12 апреля / Синьхуа / — В Национальной библиотеке Беларуси в Минске сегодня прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса фотографии «Беларусь и Китай моими глазами», организаторами которого выступили отдел по делам образования посольства Китая в Беларуси и Институт Конфуция Белорусского национального технического университета. (Синьхуа/Вэй Чжунцзе)

Минск, 12 апреля /Синьхуа/ — В Национальной библиотеке Беларуси в Минске сегодня прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса фотографии «Беларусь и Китай моими глазами», организаторами которого выступили отдел по делам образования посольства Китая в Беларуси и Институт Конфуция Белорусского национального технического университета. (Синьхуа/Вэй Чжунцзе)

Минск, 12 апреля /Синьхуа/ — В Национальной библиотеке Беларуси в Минске сегодня прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса фотографии «Беларусь и Китай моими глазами», организаторами которого выступили отдел по делам образования посольства Китая в Беларуси и Институт Конфуция Белорусского национального технического университета. (Синьхуа/Вэй Чжунцзе)

Минск, 12 апреля /Синьхуа/ — В Национальной библиотеке Беларуси в Минске сегодня прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса фотографии «Беларусь и Китай моими глазами», организаторами которого выступили отдел по делам образования посольства Китая в Беларуси и Институт Конфуция Белорусского национального технического университета. (Синьхуа/Вэй Чжунцзе)

Минск, 12 апреля /Синьхуа/ — В Национальной библиотеке Беларуси в Минске сегодня прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса фотографии «Беларусь и Китай моими глазами», организаторами которого выступили отдел по делам образования посольства Китая в Беларуси и Институт Конфуция Белорусского национального технического университета. (Синьхуа/Вэй Чжунцзе)

Минск, 12 апреля /Синьхуа/ — В Национальной библиотеке Беларуси в Минске сегодня прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса фотографии «Беларусь и Китай моими глазами», организаторами которого выступили отдел по делам образования посольства Китая в Беларуси и Институт Конфуция Белорусского национального технического университета. (Синьхуа/Вэй Чжунцзе)

Минск, 12 апреля /Синьхуа/ — В Национальной библиотеке Беларуси в Минске сегодня прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса фотографии «Беларусь и Китай моими глазами», организаторами которого выступили отдел по делам образования посольства Китая в Беларуси и Институт Конфуция Белорусского национального технического университета. (Синьхуа/Вэй Чжунцзе)

Минск, 12 апреля /Синьхуа/ — В Национальной библиотеке Беларуси в Минске сегодня прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса фотографии «Беларусь и Китай моими глазами», организаторами которого выступили отдел по делам образования посольства Китая в Беларуси и Институт Конфуция Белорусского национального технического университета. (Синьхуа/Вэй Чжунцзе)

Минск, 12 апреля /Синьхуа/ — В Национальной библиотеке Беларуси в Минске сегодня прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса фотографии «Беларусь и Китай моими глазами», организаторами которого выступили отдел по делам образования посольства Китая в Беларуси и Институт Конфуция Белорусского национального технического университета. (Синьхуа/Вэй Чжунцзе)