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В Минске наградили победителей фотоконкурса «Беларусь и Китай моими глазами»
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В Минске наградили победителей фотоконкурса «Беларусь и Китай моими глазами» 

ИА Синьхуа 34 минуты назад
Фото: ИА Синьхуа
Минск, 12 апреля /Синьхуа/ — В Национальной библиотеке Беларуси в Минске сегодня прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса фотографии «Беларусь и Китай моими глазами», организаторами которого выступили отдел по делам образования посольства Китая в Беларуси и Институт Конфуция Белорусского национального технического университета. (Синьхуа/Вэй Чжунцзе)
Минск, 12 апреля /Синьхуа/ — В Национальной библиотеке Беларуси в Минске сегодня прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса фотографии «Беларусь и Китай моими глазами», организаторами которого выступили отдел по делам образования посольства Китая в Беларуси и Институт Конфуция Белорусского национального технического университета. (Синьхуа/Вэй Чжунцзе)
Минск, 12 апреля /Синьхуа/ — В Национальной библиотеке Беларуси в Минске сегодня прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса фотографии «Беларусь и Китай моими глазами», организаторами которого выступили отдел по делам образования посольства Китая в Беларуси и Институт Конфуция Белорусского национального технического университета. (Синьхуа/Вэй Чжунцзе)
Минск, 12 апреля /Синьхуа/ — В Национальной библиотеке Беларуси в Минске сегодня прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса фотографии «Беларусь и Китай моими глазами», организаторами которого выступили отдел по делам образования посольства Китая в Беларуси и Институт Конфуция Белорусского национального технического университета. (Синьхуа/Вэй Чжунцзе)
Минск, 12 апреля /Синьхуа/ — В Национальной библиотеке Беларуси в Минске сегодня прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса фотографии «Беларусь и Китай моими глазами», организаторами которого выступили отдел по делам образования посольства Китая в Беларуси и Институт Конфуция Белорусского национального технического университета. (Синьхуа/Вэй Чжунцзе)
Минск, 12 апреля /Синьхуа/ — В Национальной библиотеке Беларуси в Минске сегодня прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса фотографии «Беларусь и Китай моими глазами», организаторами которого выступили отдел по делам образования посольства Китая в Беларуси и Институт Конфуция Белорусского национального технического университета. (Синьхуа/Вэй Чжунцзе)
Минск, 12 апреля /Синьхуа/ — В Национальной библиотеке Беларуси в Минске сегодня прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса фотографии «Беларусь и Китай моими глазами», организаторами которого выступили отдел по делам образования посольства Китая в Беларуси и Институт Конфуция Белорусского национального технического университета. (Синьхуа/Вэй Чжунцзе)
Минск, 12 апреля /Синьхуа/ — В Национальной библиотеке Беларуси в Минске сегодня прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса фотографии «Беларусь и Китай моими глазами», организаторами которого выступили отдел по делам образования посольства Китая в Беларуси и Институт Конфуция Белорусского национального технического университета. (Синьхуа/Вэй Чжунцзе)
Минск, 12 апреля /Синьхуа/ — В Национальной библиотеке Беларуси в Минске сегодня прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса фотографии «Беларусь и Китай моими глазами», организаторами которого выступили отдел по делам образования посольства Китая в Беларуси и Институт Конфуция Белорусского национального технического университета. (Синьхуа/Вэй Чжунцзе)
ИА Синьхуа: последние новости
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