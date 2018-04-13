Финалистки конкурса красоты «Мисс Беларусь 2018» готовятся к финалу

Минск , 12 апреля / Синьхуа / — 30 финалисток 11-го Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь 2018» сегодня собрались в Минске для подготовки к финалу, который пройдет 4 мая. По задумке авторов, финальное шоу станет представлением, где будут фигурировать четыре стихии: вода, земля, огонь, воздух. Каждая из них будет отождествляться с определенными образами белорусской красоты. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 12 апреля /Синьхуа/ — 30 финалисток 11-го Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь 2018» сегодня собрались в Минске для подготовки к финалу, который пройдет 4 мая. По задумке авторов, финальное шоу станет представлением, где будут фигурировать четыре стихии: вода, земля, огонь, воздух. Каждая из них будет отождествляться с определенными образами белорусской красоты. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 12 апреля /Синьхуа/ — 30 финалисток 11-го Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь 2018» сегодня собрались в Минске для подготовки к финалу, который пройдет 4 мая. По задумке авторов, финальное шоу станет представлением, где будут фигурировать четыре стихии: вода, земля, огонь, воздух. Каждая из них будет отождествляться с определенными образами белорусской красоты. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 12 апреля /Синьхуа/ — 30 финалисток 11-го Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь 2018» сегодня собрались в Минске для подготовки к финалу, который пройдет 4 мая. По задумке авторов, финальное шоу станет представлением, где будут фигурировать четыре стихии: вода, земля, огонь, воздух. Каждая из них будет отождествляться с определенными образами белорусской красоты. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 12 апреля /Синьхуа/ — 30 финалисток 11-го Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь 2018» сегодня собрались в Минске для подготовки к финалу, который пройдет 4 мая. По задумке авторов, финальное шоу станет представлением, где будут фигурировать четыре стихии: вода, земля, огонь, воздух. Каждая из них будет отождествляться с определенными образами белорусской красоты. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 12 апреля /Синьхуа/ — 30 финалисток 11-го Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь 2018» сегодня собрались в Минске для подготовки к финалу, который пройдет 4 мая. По задумке авторов, финальное шоу станет представлением, где будут фигурировать четыре стихии: вода, земля, огонь, воздух. Каждая из них будет отождествляться с определенными образами белорусской красоты. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 12 апреля /Синьхуа/ — 30 финалисток 11-го Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь 2018» сегодня собрались в Минске для подготовки к финалу, который пройдет 4 мая. По задумке авторов, финальное шоу станет представлением, где будут фигурировать четыре стихии: вода, земля, огонь, воздух. Каждая из них будет отождествляться с определенными образами белорусской красоты. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 12 апреля /Синьхуа/ — 30 финалисток 11-го Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь 2018» сегодня собрались в Минске для подготовки к финалу, который пройдет 4 мая. По задумке авторов, финальное шоу станет представлением, где будут фигурировать четыре стихии: вода, земля, огонь, воздух. Каждая из них будет отождествляться с определенными образами белорусской красоты. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 12 апреля /Синьхуа/ — 30 финалисток 11-го Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь 2018» сегодня собрались в Минске для подготовки к финалу, который пройдет 4 мая. По задумке авторов, финальное шоу станет представлением, где будут фигурировать четыре стихии: вода, земля, огонь, воздух. Каждая из них будет отождествляться с определенными образами белорусской красоты. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 12 апреля /Синьхуа/ — 30 финалисток 11-го Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь 2018» сегодня собрались в Минске для подготовки к финалу, который пройдет 4 мая. По задумке авторов, финальное шоу станет представлением, где будут фигурировать четыре стихии: вода, земля, огонь, воздух. Каждая из них будет отождествляться с определенными образами белорусской красоты. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 12 апреля /Синьхуа/ — 30 финалисток 11-го Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь 2018» сегодня собрались в Минске для подготовки к финалу, который пройдет 4 мая. По задумке авторов, финальное шоу станет представлением, где будут фигурировать четыре стихии: вода, земля, огонь, воздух. Каждая из них будет отождествляться с определенными образами белорусской красоты. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 12 апреля /Синьхуа/ — 30 финалисток 11-го Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь 2018» сегодня собрались в Минске для подготовки к финалу, который пройдет 4 мая. По задумке авторов, финальное шоу станет представлением, где будут фигурировать четыре стихии: вода, земля, огонь, воздух. Каждая из них будет отождествляться с определенными образами белорусской красоты. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 12 апреля /Синьхуа/ — 30 финалисток 11-го Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь 2018» сегодня собрались в Минске для подготовки к финалу, который пройдет 4 мая. По задумке авторов, финальное шоу станет представлением, где будут фигурировать четыре стихии: вода, земля, огонь, воздух. Каждая из них будет отождествляться с определенными образами белорусской красоты. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 12 апреля /Синьхуа/ — 30 финалисток 11-го Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь 2018» сегодня собрались в Минске для подготовки к финалу, который пройдет 4 мая. По задумке авторов, финальное шоу станет представлением, где будут фигурировать четыре стихии: вода, земля, огонь, воздух. Каждая из них будет отождествляться с определенными образами белорусской красоты. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 12 апреля /Синьхуа/ — 30 финалисток 11-го Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь 2018» сегодня собрались в Минске для подготовки к финалу, который пройдет 4 мая. По задумке авторов, финальное шоу станет представлением, где будут фигурировать четыре стихии: вода, земля, огонь, воздух. Каждая из них будет отождествляться с определенными образами белорусской красоты. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 12 апреля /Синьхуа/ — 30 финалисток 11-го Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь 2018» сегодня собрались в Минске для подготовки к финалу, который пройдет 4 мая. По задумке авторов, финальное шоу станет представлением, где будут фигурировать четыре стихии: вода, земля, огонь, воздух. Каждая из них будет отождествляться с определенными образами белорусской красоты. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)