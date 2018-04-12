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В Северном Тушине исполнят песни белорусских ансамблей
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В Северном Тушине исполнят песни белорусских ансамблей 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В Северном Тушине 18 апреля выступит солист Дома романса Всеволод Морозов, который исполнит популярные песни из репертуара белорусских вокально-инструментальных ансамблей «Песняры» и «Верасы» и прочитает стихотворения о Беларуси.
— Литературно-музыкальный вечер «Песня моя — Беларусь» будет посвящен Дню единения народов России и Белоруссии. Гости также увидят презентацию, рассказывающую об основных достопримечательностях Республики Беларусь, — сообщила организатор Татьяна Иванова.
Начало в 17.00. Вход свободный. Адрес проведения: ул. Героев Панфиловцев, д. 12, корп. 1.
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