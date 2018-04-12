Зачем батьке Лукашенко потребовалось менять конституцию

Президент Белоруссии успокаивает: «Это процесс не быстрый»

Батька Лукашенко всколыхнул спокойные воды белорусского общественного мнения, сделав на днях тревожное заявление: «Мир стремительно меняется. Мы должны адаптироваться к меняющимся условиям, чтобы не только не потерять занятые нами ниши, но и найти новые». И сказал он это по поводу внесения возможных изменений в Конституцию и проведения по этому поводу референдума. Причем за последний месяц президент Белоруссии уже во второй раз намекнул, что Конституцию пора менять. А глава ЦИК Лидия Ермошина уже сообщила, что референдум по этому поводу можно организовать за 70 дней. Однако глава государства так до сих пор и не пояснил, что за изменения могут появиться в Основном законе и какие вопросы могут быть вынесены на референдум.

«Исторический опыт» подсказывает белорусам, что ничего жизнеутверждающего от этих изменений ждать не стоит. Батька Лукашенко за время своего правления уже дважды менял Конституцию через референдум. В первый раз, в 1996 году, он перераспределил полномочия в стране таким образом, что вся власть оказалась сосредоточена в его руках. Во второй, в 2004 году, из Конституции исчезло положение, ограничивающее право одного лица избираться президентом более чем на два срока. И, таким образом, Лукашенко получил право избираться бесконечно. Что может появиться в Основном законе после очередного референдума, даже в голову многим не приходит. Ну разве что будет закреплено установление монархии в стране. Однако некоторые полагают, что Батька, напротив, хочет поделиться полномочиями с депутатами или же отменить общенародные выборы президента, заменив их назначением через парламент…

Поскольку внятных ответов власть не дает, некоторые оппозиционеры решили устроить разведку боем. В среду в Конституционный суд с вопросами по поводу предстоящего референдума пришли руководители гражданской кампании «Говори правду» — экс-кандидат в президенты Татьяна Короткевич и Андрей Дмитриев . Председатель Конституционного суда Петр Миклашевич их принял и имел с ними продолжительную беседу. О чем именно был разговор, «КВ» выяснил у непосредственного участника встречи.

Андрей ДМИТРИЕВ, лидер общественной организации «Говори правду»:

— Пока Лукашенко сам говорит, что это дело не быстрое. Но у нас уже есть такой опыт, как, например, повышение пенсионного возраста, когда говорили: «не скоро, не скоро», а потом раз — и все уже произошло. Плюс недавно председатель Центризбиркома заявляла, что референдум можно организовать за 70 дней. Поэтому мы встречались с главой КС Петром Миклашевичем и говорили о том, что если и делать референдум, то нужно устроить серьезные обсуждения его повестки и провести его, скажем, через год. Должны быть запросы, которые важны для людей, потому что пока есть ощущение, что это будет не народный референдум, а номенклатурный, который еще больше отнимет у людей возможности как-то участвовать в политических процессах. Нам ответили, что подготовка находится на начальном этапе — собирают мнения и международный опыт. Миклашевич был максимально неконкретен, чтобы не сказать ничего важного. И в итоге сказал, что было бы хорошо, если бы это стало компромиссом политических сил в стране.