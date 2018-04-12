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Минск и Москва вновь обсудят вопрос о признании виз
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Минск и Москва вновь обсудят вопрос о признании виз 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
«На следующей неделе в Москве будет заседание межгосударственной межведомственной рабочей группы по выработке согласованных рекомендаций в области миграционной политики. Планируется, что в повестку дня будет включен вопрос по проекту соглашения о взаимном признании виз. Мы хотим понять, насколько удалось продвинуться в этом вопросе», — сообщил Бегун, передает РИА Новости.
По его словам, предполагается, что на предстоящем заседании компетентными органами будут обсуждаться частности — в каком виде может быть подписано это соглашение. «Мы хотим услышать позицию российской стороны. Я как представитель белорусской стороны эту тему педалирую», — заявил начальник департамента МВД.
Беларусь и Россия работают над соглашением о взаимном признании виз. В конце 2017 года в Минске заявили, что проект находится в высокой степени готовности, нерешенными остаются два вопроса, касающиеся безвизового пребывания и реадмиссии. Белорусская сторона не исключает, что Минск и Москва могут договориться о подписании до ЧМ-2018 подготовленного Минском усеченного варианта соглашения о взаимном признании виз. Он позволит обеспечить беспрепятственный транзит футбольных болельщиков в РФ.
Ранее Бегун сообщал, что Беларусь предлагает два альтернативных варианта временных соглашений для обеспечения пропуска в РФ на ЧМ-2018 через территорию республики, если разрабатываемое соглашение о взаимном признании виз не успеет вступить в силу.
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