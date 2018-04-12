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Матвиенко: у России и Узбекистана есть огромный потенциал для сотрудничества
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Матвиенко: у России и Узбекистана есть огромный потенциал для сотрудничества 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 апреля. /ТАСС/. У России и Узбекистана есть огромный еще нереализованный потенциал для сотрудничества, который страны пока только начали осваивать. Об этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала в четверг на встрече с вице-спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана Борием Алихановым.
"Потенциал и возможности сотрудничества огромны, мы только начали его осваивать", — сказала Матвиенко на встрече, состоявшейся на полях Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ. Она отметила, что значительную роль в улучшении двусторонних отношений сыграл визит президента Узбекистана в Россию и его встреча с президентом Владимиром Путиным, добавив при этом, что существуют перспективы и в межпарламентском взаимодействии. В частности, Матвиенко предложила сделать акцент на межрегиональном сотрудничестве.
"Для России Узбекистан — важнейший, проверенный временем стратегический партнер, надежный союзник. Мы очень рады тому, что за последние два года наше взаимодействие обрело новое развитие, новый вектор", — сказала спикер Совфеда. Она сообщила, что рада возобновлению работы Узбекистана в МПА СНГ. «Хотелось бы, чтобы Узбекистан принял решение о постоянном участии в Совете МПА СНГ», — сказала Матвиенко.
Парламентарий также напомнила, что в 2015 году она направила приглашение председателю Законодательной палаты парламента Узбекистана с предложением посетить Россию с официальным визитом и выразила надежду, что он примет это приглашение. Матвиенко также выразила удовлетворение в связи с возобновлением работы Группы дружбы сенатов Узбекистана и России, и напомнила, что в декабре 2017 года прошло первое заседание, а на осень запланировано заседание в Москве.
Со своей стороны Борий Алиханов констатировал, что в последние годы взаимоотношения между Россией и Узбекистаном позитивно развиваются. Он также отметил положительную динамику в экономическом сотрудничестве, добавив, что рост товарооборота за прошлый год составил 33% по сравнению с предыдущим годом. «Внешнеполитический курс Узбекистана направлен на укрепление стратегического сотрудничества между нашими странами», — сказал Алиханов.
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