Экс-премьер Белоруссии ответил на возможный выход Украины из СНГ 

МИНСК, 12 апр — РИА Новости. Бывший премьер-министр Белоруссии Вячеслав Кебич пожелал Украине «успешного выхода» из учредительных органов Содружества независимых государств.
Ранее в четверг президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил кабинету министров начать процедуру официального выхода страны из учредительных органов СНГ и «окончательно закрыть» украинское представительство при соответствующих институтах в Минске.
"Украина собирается официально выйти из СНГ? Скатертью дорога!" — заявил Кебич РИА Новости.
Экс-премьер Белоруссии также обратил внимание, что Украина по факту уже давно не участвует в работе Содружества и числится в нем только официально. «А ведь еще до Порошенко Украина не выполняла ни одного указания, решения СНГ. Выход из СНГ ни о чем не говорит», — сказал собеседник агентства.
В начале апреля Украина отказалась от участия в последнем заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) стран СНГ, которое проходило в Минске. Как отмечал первый зампред Исполкома СНГ Виктор Гуминский, о своем неучастии Украина устно уведомила организаторов мероприятия, сославшись на решение министерства иностранных дел. Между тем источник в группе по организации мероприятия сообщал РИА Новости, что Украина и не собиралась участвовать в СМИД.
После смены власти на Украине в феврале 2014 года новое руководство страны заявило о намерении отказаться от участия в работе Содружества независимых государств. Позднее глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев призвал Киев к активному сотрудничеству в рамках интеграционного объединения, отметив, что оно пошло бы на пользу и Украине, и другим странам-членам.