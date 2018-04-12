Назарбаев предложил сократить число университетов в Казахстане

«Сейчас каждый день приходят в министерство и просят: «Давайте откроем университет». У нас 131 университет, надо их сократить. Нам нужно не количество, а качество», — сказал Назарбаев.

По словам президента, необходимо подтянуть все университеты до уровня «Назарбаев Университета». «Во всех университетах должен быть научный центр, где должны быть свои исследовательские лаборатории, приближенные к производству. Нужно сотрудничать с бизнесом и выходить на коммерциализацию. Во всех университетах так должно быть», — добавил он. «Назарбаев Университет» был основан главой государства в 2010 году. Как говорится в информации на сайте вуза, он является флагманом высшего образования в стране и стремится стать исследовательским университетом международного уровня.

Ранее Назарбаев заявил, что в Астане к 2050 году должны проживать не менее двух миллионов человек. Сейчас в городе живет более миллиона человек. Таким образом, население столицы должно удвоиться за 32 года.

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