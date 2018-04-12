Ещё
Назарбаев предложил сократить число университетов в Казахстане
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Назарбаев предложил сократить число университетов в Казахстане 

Мир24 55 минут назад
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил сократить количество университетов в стране, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на «Интерфакс».
«Сейчас каждый день приходят в министерство и просят: «Давайте откроем университет». У нас 131 университет, надо их сократить. Нам нужно не количество, а качество», — сказал Назарбаев.
По словам президента, необходимо подтянуть все университеты до уровня «Назарбаев Университета». «Во всех университетах должен быть научный центр, где должны быть свои исследовательские лаборатории, приближенные к производству. Нужно сотрудничать с бизнесом и выходить на коммерциализацию. Во всех университетах так должно быть», — добавил он. «Назарбаев Университет» был основан главой государства в 2010 году. Как говорится в информации на сайте вуза, он является флагманом высшего образования в стране и стремится стать исследовательским университетом международного уровня.
Ранее Назарбаев заявил, что в Астане к 2050 году должны проживать не менее двух миллионов человек. Сейчас в городе живет более миллиона человек. Таким образом, население столицы должно удвоиться за 32 года.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Узбекистан продолжит расширять сотрудничество с Россией Мининформ Беларуси и Красный Крест подписали соглашение о сотрудничестве «Я столько наговорил?»: Лукашенко подарили портрет из его слов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Судный день» стал на минуту ближе158
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому124
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ123
Названа причина ухода российских кораблей из Тартуса72
Улюкаев удивил тюремным досугом62
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:20
Володин поблагодарил наблюдателей на выборах
Политика Выборы 2018
02:18
Пескова спросили о допросе Сечина
Политика
00:31
Буланова попала в больницу
Шоу-бизнес
02:30
В Москву придет антициклон
Общество Новости Москвы
01:05
«Судный день» стал на минуту ближе
Наука Наука и техника
02:11
Савченко госпитализирована
Происшествия Украина
03:09
«Время мягкой политики в отношении РФ прошло»
В мире Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение