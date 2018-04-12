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Наблюдатель рассказала, чем похожи выборы в Таджикистане и Азербайджане
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Наблюдатель рассказала, чем похожи выборы в Таджикистане и Азербайджане 

Sputnik Таджикистан 33 минуты назад
Фото: Sputnik Таджикистан
ДУШАНБЕ, 12 апр — Sputnik. Наблюдатель от Межпарламентской ассамблеи, член комитета Милли Маджлиси Оли Таджикистана по социальным вопросам, охране здоровья, науке, образованию, культуре и политике среди молодежи и женщин в обществе Саодат Аминджонова рассказала Sputnik Азербайджан, чем похожи выборы в Таджикистане и Азербайджане.
Аминджонова впервые приняла участие в президентских выборах за рубежом. Наблюдатель из Таджикистана отметила хорошую организацию процесса на выборах.
Рахмон поздравил Алиева с победой на выборах президента Азербайджана
"Начиная от вывесок и указателей на входе до самого процесса голосования все этапы были организованы успешно", — сказала она.
Наблюдатель также отметила схожесть избирательного процесса в Азербайджане с тем, как проходят выборы в Таджикистане. По ее словам, и тут и там было достаточное количество наблюдателей, и организация процесса находилась на одном уровне.
"Между нашими шестью странами имеются очень теплые отношения. И Таджикистан, я надеюсь, и впредь будет развивать сотрудничество с этими странами", — заключила она.
Внеочередные президентские выборы прошли в среду в Азербайджане. За высший государственный пост боролись восемь кандидатов, в том числе действующий президент Ильхам Алиев. По итогам обработки 92% бюллетеней, он побеждает с 86% голосов избирателей.
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