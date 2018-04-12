Дни Минска пройдут в Петербурге в сентябре

Дни Минска в этом году планируется провести в Санкт-Петербурге в сентябре. Об этом сообщает сайт Минского городского исполнительного комитета со ссылкой на заместителя председателя Мингорисполкома Александра Крепака.

Согласно официальной информации, «ожидается, что там будет подписана программа сотрудничества двух городов на 2018-2020 годы».

Напомним, ранее планировалось, что Дни Минска в Северной столице состоятся в первом полугодии 2018 года. В марте Александр Крепак сообщил, что в программе запланированы бизнес-форум, культурные и спортивные мероприятия.

— В рамках подобных мероприятий устанавливаются и развиваются деловые связи, создаются совместные предприятия с иностранным капиталом как на территории Минска, так и регионов-партнеров, — пояснил зампредседателя Мингорисполкома. — Такие субъекты хозяйствования дают новые рабочие места, выпускают востребованную на внешнем и внутреннем рынках продукцию.

Вполне вероятно, что перенос сроков связан с намерение городов-партнеров шире открыть рынок белорусской сельскохозяйственной продукции для жителей Северной столицы. Речь об этом шла на десятом заседании Совета Делового сотрудничества Санкт-Петербурга и Республики Беларусь , которое состоялось в марте.

Напомним, зеркальные мероприятия — Дни Минска в Санкт-Петербурге и Дни Петербурга в Минске проводятся ежегодно.