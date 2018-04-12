Ещё
Дни Минска пройдут в Петербурге в сентябре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дни Минска пройдут в Петербурге в сентябре 

Российская Газета 37 минут назад
Фото: Российская Газета
Дни Минска в этом году планируется провести в Санкт-Петербурге в сентябре. Об этом сообщает сайт Минского городского исполнительного комитета со ссылкой на заместителя председателя Мингорисполкома Александра Крепака.
Согласно официальной информации, «ожидается, что там будет подписана программа сотрудничества двух городов на 2018-2020 годы».
Напомним, ранее планировалось, что Дни Минска в Северной столице состоятся в первом полугодии 2018 года. В марте Александр Крепак сообщил, что в программе запланированы бизнес-форум, культурные и спортивные мероприятия.
— В рамках подобных мероприятий устанавливаются и развиваются деловые связи, создаются совместные предприятия с иностранным капиталом как на территории Минска, так и регионов-партнеров, — пояснил зампредседателя Мингорисполкома. — Такие субъекты хозяйствования дают новые рабочие места, выпускают востребованную на внешнем и внутреннем рынках продукцию.
Вполне вероятно, что перенос сроков связан с намерение городов-партнеров шире открыть рынок белорусской сельскохозяйственной продукции для жителей Северной столицы. Речь об этом шла на десятом заседании Совета Делового сотрудничества Санкт-Петербурга и Республики Беларусь, которое состоялось в марте.
Напомним, зеркальные мероприятия — Дни Минска в Санкт-Петербурге и Дни Петербурга в Минске проводятся ежегодно.
Российская Газета: последние новости
FinCERT России и Казахстана наладят обмен данными о киберугрозах Лукашенко призвал осовременить систему идеологической работы в Беларуси Белорусская делегация посетила Сахалинскую область
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода118
Экс-президент США дал разумный совет Трампу225
«Русские женщины достаются арабам бесплатно»19
Рубль начал утро с очередного падения98
Новый премьер-министр вступит в должность 8 мая161
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
20:54
«Умный счетчик» запустят в 2018 году.
Новости Москвы
01:00
До Химок пустят скоростной водный маршрут
Новости Москвы
00:31
На Весеннем фестивале будет рекордное число тюльпанов
Новости Москвы
01:00
«Тройку» будут принимать в Петербурге
Новости Москвы
00:34
При благоустройстве Кадашевской слободы сохранят колорит
Новости Москвы
01:03
В Москве проснулись сурки
Новости Москвы
01:34
В Москве появились 10 виртуальных Гагариных
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение