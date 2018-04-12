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Губернатор Дмитрий Миронов возложил цветы к монументу Победы в Минске
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Губернатор Дмитрий Миронов возложил цветы к монументу Победы в Минске 

Портал органов государственной власти Ярославской области 42 минуты назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
12 апреля в Минске ярославская делегация во главе с губернатором Дмитрием Мироновым возложила цветы к монументу Победы. В церемонии также приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Беларусь Александр Суриков, торговый представитель РФ в Республике Беларусь Константин Артюшин, представители Правительства республики.
Монумент-обелиск в честь Победы в Великой Отечественной войне и в память о советских воинах расположен на площади Победы и является одним из символов столицы Беларуси. Открытие памятника состоялось в 1954 году и было приурочено к 10-й годовщине освобождения республики от оккупационных немецких войск.
Представители Правительства области и руководители ярославских предприятий находятся в Минске в рамках двухдневной бизнес-миссии. Вчера они провели ряд переговоров, важных для развития взаимовыгодного сотрудничества региона и республики. В частности, речь шла о поставках белорусской сельхозтехники, ярославских двигателей, красок, продуктов глубокой переработки яиц, взаимодействии в сфере науки и образования.
На второй день визита запланированы официальная встреча губернатора Дмитрия Миронова с Президентом республики Александром Лукашенко и расширенное заседание совместной рабочей группы по реализации программы сотрудничества между Правительством Ярославской области и Правительством Беларуси.
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