Губернатор Дмитрий Миронов возложил цветы к монументу Победы в Минске

Монумент-обелиск в честь Победы в Великой Отечественной войне и в память о советских воинах расположен на площади Победы и является одним из символов столицы Беларуси. Открытие памятника состоялось в 1954 году и было приурочено к 10-й годовщине освобождения республики от оккупационных немецких войск.

Представители Правительства области и руководители ярославских предприятий находятся в Минске в рамках двухдневной бизнес-миссии. Вчера они провели ряд переговоров, важных для развития взаимовыгодного сотрудничества региона и республики. В частности, речь шла о поставках белорусской сельхозтехники, ярославских двигателей, красок, продуктов глубокой переработки яиц, взаимодействии в сфере науки и образования.