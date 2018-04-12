Назарбаев назвал всенародное обсуждение нового алфавита историческим шагом

В октябре 2017 года Назарбаев подписал указ о поэтапном переводе алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года. Тогда же был утвержден алфавит казахского языка на латинской графике из 32 букв. Позже глава государства утвердил скорректированный алфавит, в котором отказались от апострофов и ввели другие надбуквенные символы. Назарбаев ранее подчеркивал, что переход казахского языка на латиницу «ни в коем случае не затрагивает права русскоязычных, русского языка и других языков».

"Всенародное обсуждение нового казахского алфавита стало историческим шагом для нашего народа, демонстрирующим созидательное единство казахстанского общества", — сказал Назарбаев в четверг в ходе презентации известных книг, которые были переведены на казахский язык.

Согласно конституции, в Казахстане государственным является казахский язык. В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык.