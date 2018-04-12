Ещё
Назарбаев назвал всенародное обсуждение нового алфавита историческим шагом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Назарбаев назвал всенародное обсуждение нового алфавита историческим шагом 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
АСТАНА, 12 апр — РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает, что всенародное обсуждение нового алфавита казахского языка на латинской графике стало историческим шагом для страны.
В октябре 2017 года Назарбаев подписал указ о поэтапном переводе алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года. Тогда же был утвержден алфавит казахского языка на латинской графике из 32 букв. Позже глава государства утвердил скорректированный алфавит, в котором отказались от апострофов и ввели другие надбуквенные символы. Назарбаев ранее подчеркивал, что переход казахского языка на латиницу «ни в коем случае не затрагивает права русскоязычных, русского языка и других языков».
"Всенародное обсуждение нового казахского алфавита стало историческим шагом для нашего народа, демонстрирующим созидательное единство казахстанского общества", — сказал Назарбаев в четверг в ходе презентации известных книг, которые были переведены на казахский язык.
Согласно конституции, в Казахстане государственным является казахский язык. В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык.
РИА Новости: последние новости
Додон сообщил о создании Национального фронта в поддержку государственности Узбекистан заявил о готовности сотрудничать с США в военной сфере "Теория заблуждений". Белорусская народная республика
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода118
Экс-президент США дал разумный совет Трампу225
«Русские женщины достаются арабам бесплатно»19
Рубль начал утро с очередного падения98
Новый премьер-министр вступит в должность 8 мая161
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
20:54
«Умный счетчик» запустят в 2018 году.
Новости Москвы
01:00
До Химок пустят скоростной водный маршрут
Новости Москвы
00:31
На Весеннем фестивале будет рекордное число тюльпанов
Новости Москвы
01:00
«Тройку» будут принимать в Петербурге
Новости Москвы
00:34
При благоустройстве Кадашевской слободы сохранят колорит
Новости Москвы
01:03
В Москве проснулись сурки
Новости Москвы
01:34
В Москве появились 10 виртуальных Гагариных
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение