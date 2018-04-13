Ещё
Население Казахстана приблизилось к 18,2 млн человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Население Казахстана приблизилось к 18,2 млн человек 

Мир24 1 час назад
Население Казахстана за февраль этого года увеличилось на 18,2 тыс. человек и достигло 18 млн 195,9 тыс. человек, передает телеканал «МИР 24».
По данным статкомитета Миннацэкономики республики, естественный прирост населения в январе-феврале 2018 года составил 40 757 человек (в январе-феврале 2017 году — 37 687). В этот период родилось 63 070 детей (61 032), умерло — 22 313 человек (23 345).
Сообщается также, что за два месяца текущего года из страны эмигрировало 4537 человек (3428 в январе-феврале 2017 года), иммигрировали в страну 2580 человек (3108). Таким образом, отрицательное сальдо миграции составило 1957 человек.
Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что в Астане к 2050 году должны проживать не менее двух миллионов человек. Сейчас в городе живет более миллиона. Таким образом, население столицы должно увеличиться в два раза за 32 года.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Нос утрет всем компаниям: Лукашенко высоко оценил телеканал «Мир» Узбекистан продолжит расширять сотрудничество с Россией «Я столько наговорил?»: Лукашенко подарили портрет из его слов
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никто не хотел умирать. Третья мировая «отложена»363
Рыбке настал конец81
Москва решила ответить на санкции США260
Рыбке настал конец34
Путин знает тайну главного оружия Трампа206
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
00:35
Россия рассчитывает на трезвомыслие США
Политика
05:09
Кадыров не нашел альтернативы Путину
Политика Конфликты
05:09
Кадыров назвал Сталина террористом
Политика
02:36
Захарова назвала Асада британским парнем
Политика Ближний Восток
04:38
Москва решила ответить на санкции США
Политика
11:31
Зюганов не вышел к журналистам
Политика
11:31
В ГД объяснили отсутствие Зюганова
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение