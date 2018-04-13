Население Казахстана приблизилось к 18,2 млн человек

Население Казахстана за февраль этого года увеличилось на 18,2 тыс. человек и достигло 18 млн 195,9 тыс. человек, передает телеканал «МИР 24».

По данным статкомитета Миннацэкономики республики, естественный прирост населения в январе-феврале 2018 года составил 40 757 человек (в январе-феврале 2017 году — 37 687). В этот период родилось 63 070 детей (61 032), умерло — 22 313 человек (23 345).

Сообщается также, что за два месяца текущего года из страны эмигрировало 4537 человек (3428 в январе-феврале 2017 года), иммигрировали в страну 2580 человек (3108). Таким образом, отрицательное сальдо миграции составило 1957 человек.

Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что в Астане к 2050 году должны проживать не менее двух миллионов человек. Сейчас в городе живет более миллиона. Таким образом, население столицы должно увеличиться в два раза за 32 года.

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