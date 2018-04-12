До июля может состояться встреча глав Азербайджана и Беларуси

БАКУ , 12 апр — Sputnik . До истечения первой половины 2018 года может состояться встреча глав государств Беларуси Азербайджана , заявил Sputnik Беларусь в среду, 11 апреля Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджана в Беларуси Латиф Гандилов.

Беларусь и Азербайджан продолжают укреплять отношения и увеличивать товарооборот: между государствами регулярно проходят встречи на высоком уровне, а вскоре встретиться могут и лидеры двух стран.

"Я думаю, что к концу первого полугодия состоится встреча на высшем уровне. Последняя такая встреча состоялась в ноябре 2016 года. Прошлый год мы занимались в основном осуществлением тех соглашений, которые были достигнуты во время той встречи", — рассказал Sputnik посол Азербайджана.

Сейчас стороны работают в новом направлении. Гандилов напомнил, что недавно в Азербайджан нанес визит вице-премьер Беларуси Василий Семашко.

"Во время визита произошло приятное событие — мы собрали десятитысячный трактор на Гянджинском заводе", — вспомнил посол.

"Конечно же, была и встреча с господином президентом, и были осуждены именно те вопросы, которые могут стать предметом будущих встреч президентов", — добавил дипломат.