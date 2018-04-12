Ещё
До июля может состояться встреча глав Азербайджана и Беларуси
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

До июля может состояться встреча глав Азербайджана и Беларуси 

Sputnik Азербайджан 1 час назад
Фото: Sputnik Азербайджан
БАКУ, 12 апр — Sputnik. До истечения первой половины 2018 года может состояться встреча глав государств Беларуси и Азербайджана, заявил Sputnik Беларусь в среду, 11 апреля Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджана в Беларуси Латиф Гандилов.
Беларусь и Азербайджан продолжают укреплять отношения и увеличивать товарооборот: между государствами регулярно проходят встречи на высоком уровне, а вскоре встретиться могут и лидеры двух стран.
"Я думаю, что к концу первого полугодия состоится встреча на высшем уровне. Последняя такая встреча состоялась в ноябре 2016 года. Прошлый год мы занимались в основном осуществлением тех соглашений, которые были достигнуты во время той встречи", — рассказал Sputnik посол Азербайджана.
Сейчас стороны работают в новом направлении. Гандилов напомнил, что недавно в Азербайджан нанес визит вице-премьер Беларуси Василий Семашко.
"Во время визита произошло приятное событие — мы собрали десятитысячный трактор на Гянджинском заводе", — вспомнил посол.
"Конечно же, была и встреча с господином президентом, и были осуждены именно те вопросы, которые могут стать предметом будущих встреч президентов", — добавил дипломат.
В прошлый раз президенты Азербайджана и Беларуси встречались в Баку в конце ноября 2016-го. Азербайджанский лидер наградил белорусского коллегу орденом Гейдара Алиева — высшей наградой республики.
Sputnik Азербайджан: последние новости
Скончалась актриса Лейла Абашидзе Армянская молодежь проводит акцию протеста в Ереване Скончался режиссер Айдын Дадашов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Когда ждать атаки Трампа181
Опубликованы итоги расследования по делу Скрипаля149
Российские корабли исчезли с базы Тартус770
«РФ понесет от американцев большой ущерб»974
Что происходит с рублем56
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:54
Жириновский насмешил Думу
Политика
02:35
Ещё одна космическая держава появилась в мире
Общество Наука
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
01:01
Мэй готова ударить по Сирии
В мире
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение