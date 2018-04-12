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В Минске прошла китайско-белорусская бизнес-встреча
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В Минске прошла китайско-белорусская бизнес-встреча 

ИА Синьхуа 58 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Минск, 11 апреля /Синьхуа/ — В Доме дружбы в Минске сегодня прошла китайско-белорусская бизнес-встреча. В ходе мероприятия представители деловых кругов Китая и Беларуси обсудили возможности дальнейшего сотрудничества. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Минск, 11 апреля /Синьхуа/ — В Доме дружбы в Минске сегодня прошла китайско-белорусская бизнес-встреча. В ходе мероприятия представители деловых кругов Китая и Беларуси обсудили возможности дальнейшего сотрудничества. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Минск, 11 апреля /Синьхуа/ — В Доме дружбы в Минске сегодня прошла китайско-белорусская бизнес-встреча. В ходе мероприятия представители деловых кругов Китая и Беларуси обсудили возможности дальнейшего сотрудничества. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Минск, 11 апреля /Синьхуа/ — В Доме дружбы в Минске сегодня прошла китайско-белорусская бизнес-встреча. В ходе мероприятия представители деловых кругов Китая и Беларуси обсудили возможности дальнейшего сотрудничества. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Минск, 11 апреля /Синьхуа/ — В Доме дружбы в Минске сегодня прошла китайско-белорусская бизнес-встреча. В ходе мероприятия представители деловых кругов Китая и Беларуси обсудили возможности дальнейшего сотрудничества. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Минск, 11 апреля /Синьхуа/ — В Доме дружбы в Минске сегодня прошла китайско-белорусская бизнес-встреча. В ходе мероприятия представители деловых кругов Китая и Беларуси обсудили возможности дальнейшего сотрудничества. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
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