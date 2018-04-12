В Минске прошла китайско-белорусская бизнес-встреча

Минск , 11 апреля / Синьхуа / — В Доме дружбы в Минске сегодня прошла китайско-белорусская бизнес-встреча. В ходе мероприятия представители деловых кругов Китая Беларуси обсудили возможности дальнейшего сотрудничества. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе

Минск, 11 апреля /Синьхуа/ — В Доме дружбы в Минске сегодня прошла китайско-белорусская бизнес-встреча. В ходе мероприятия представители деловых кругов Китая и Беларуси обсудили возможности дальнейшего сотрудничества. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе

Минск, 11 апреля /Синьхуа/ — В Доме дружбы в Минске сегодня прошла китайско-белорусская бизнес-встреча. В ходе мероприятия представители деловых кругов Китая и Беларуси обсудили возможности дальнейшего сотрудничества. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе

Минск, 11 апреля /Синьхуа/ — В Доме дружбы в Минске сегодня прошла китайско-белорусская бизнес-встреча. В ходе мероприятия представители деловых кругов Китая и Беларуси обсудили возможности дальнейшего сотрудничества. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе

Минск, 11 апреля /Синьхуа/ — В Доме дружбы в Минске сегодня прошла китайско-белорусская бизнес-встреча. В ходе мероприятия представители деловых кругов Китая и Беларуси обсудили возможности дальнейшего сотрудничества. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе

Минск, 11 апреля /Синьхуа/ — В Доме дружбы в Минске сегодня прошла китайско-белорусская бизнес-встреча. В ходе мероприятия представители деловых кругов Китая и Беларуси обсудили возможности дальнейшего сотрудничества. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе