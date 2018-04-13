Ещё
Названо число казненных за наркотики в мире
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названо число казненных за наркотики в мире 

Lenta.ru 18 минут назад
Фото: Lenta.ru
Организация Amnesty International подсчитала число приведенных в исполнение смертных казней в мире за 2017 год.
Из 993 исполненных смертных приговоров казни, связанные с наркотиками, составляют 272 (27 процентов), сообщает «Русская служба Би-би-си».
В целом большинство казней были осуществлены в Иране и Саудовской Аравии. При этом по количеству приведенных в исполнение смертных приговоров Иран стоит на втором, а Саудовская Аравия на третьем месте. В число лидеров также вошли Ирак и Пакистан. На эти четыре страны пришлось 84 процента всех исполненных высших мер наказания.
На первое место Amnesty International ставят Китай, однако Пекин официально не публикует данные о смертных приговорах. В связи с этим в докладе подчеркивается, что приведенные организацией цифры включают в себя лишь небольшую часть казненных во всем мире.
Подобные данные засекречены также во Вьетнаме и Белоруссии, которая остается единственной в Европе страной, где смертные приговоры все еще приводятся в исполнение.
Как сообщается в докладе, из 193 стран, входящих в ООН, в 106 полностью отменена смертная казнь, а в 36 практически не применяется. В 2017 году от высшей меры наказания отказались Гвинея и Монголия.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии223
Захарова сочла безумием исключение РФ из СБ ООН92
Байкал на грани экологической катастрофы12
Создатель «Новичка» жестко высказался о деле Скрипаля19
Глава ЦРУ похвалился убийством «пары сотен русских»92
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение