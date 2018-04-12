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Выборы президента Азербайджана прошли спокойно, сообщили в ЦИК
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Выборы президента Азербайджана прошли спокойно, сообщили в ЦИК 

РИА Новости 32 минуты назад
РИА НОВОСТИ. ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА АЗЕРБАЙДЖАНА ПРОШЛИ СПОКОЙНО, НЕПРИЯТНОСТЕЙ И НАРУШЕНИЙ ИЛИ ПРОБЛЕМ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ЗАФИКСИРОВАНО НЕ БЫЛО — ЦИК
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