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Запад может втянуть Россию в приднестровский конфликт, считает Додон
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Запад может втянуть Россию в приднестровский конфликт, считает Додон 

РИА Новости 1 час назад
КИШИНЕВ, 11 апр — РИА Новости. Нерешенная проблема Приднестровья может стать для Запада поводом, чтобы втянуть Россию в региональный конфликт и выставить агрессором, заявил в эфире «Прямой линии» на телеканале Accent TV президент Молдавии Игорь Додон.
"Для Молдавии опасно то, что Запад ищет, где бы зацепить Россию. У нас есть нерешенный приднестровский конфликт, поэтому противостояние между Западом и Россией может привести к тому, что какому-то ястребу придет в голову разморозить конфликт, чтобы затянуть сюда Россию, которая захочет защитить своих граждан в регионе, и выставить ее агрессором. Я буду делать все, чтобы избежать этой горячей точки", — сказал Додон.
По словам молдавского президента, важно не допустить дестабилизации ситуации в стране и регионе.
Противостояние парламентского большинства и правительства с одной стороны и президента Додона — с другой обостряется с каждым днем. Основным предметом острых споров остается внешняя политика Молдавии: президент настаивает на сближении с Востоком, а именно с Россией, тогда как парламентское большинство и назначаемое им правительство склоняются в сторону Запада. Президент блокирует инициативы проевропейских властей, а предложения лидера республики не находят поддержки среди депутатов.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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