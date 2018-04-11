Додон сообщил о создании Национального фронта в поддержку государственности

Представители 150 местных советов Молдавии приняли так называемые «декларации об объединении с Румынией ». В ответ на это власти более 300 населенных пунктов подписали декларации в поддержку государственности Молдавии.

"В начале мая начнется работа по созданию Национального фронта в защиту государственности под предводительством президента Молдавии, будем создавать организации на уровне сел, районов и так далее. Будем двигаться вместе, чтобы отстаивать государственность Молдавии", — заявил Додон.

По его словам, ликвидация государственности, в качестве которой можно рассматривать призывы к унионизму (идея об объединении Молдавии и Румынии), — это проблема номер один для страны. Додон считает, что движение за объединение двух стран начало набирать обороты из-за того, что люди разочарованы происходящими событиями, поэтому нужно коренным образом менять ситуацию.

Ранее Додон выступил за уголовное наказание за действия организаций, которые ведут к ликвидации государственности и продвигают идеи объединения с Румынией или любым другим государством.

Президент Молдавии неоднократно заявлял о намерении провести референдум, чтобы законодательно запретить идеи унионизма. По данным соцопросов, подавляющее большинство граждан Молдавии высказываются против присоединения республики к соседней стране.