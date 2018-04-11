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Додон сообщил о создании Национального фронта в поддержку государственности
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Додон сообщил о создании Национального фронта в поддержку государственности 

РИА Новости 1 час назад
КИШИНЕВ, 11 апр — РИА Новости. Работа по созданию организации по защите государственности под патронатом президента Молдавии начнется в начале мая, заявил в эфире «Прямой линии» на телеканале Accent TV президент страны Игорь Додон.
Представители 150 местных советов Молдавии приняли так называемые «декларации об объединении с Румынией». В ответ на это власти более 300 населенных пунктов подписали декларации в поддержку государственности Молдавии.
"В начале мая начнется работа по созданию Национального фронта в защиту государственности под предводительством президента Молдавии, будем создавать организации на уровне сел, районов и так далее. Будем двигаться вместе, чтобы отстаивать государственность Молдавии", — заявил Додон.
По его словам, ликвидация государственности, в качестве которой можно рассматривать призывы к унионизму (идея об объединении Молдавии и Румынии), — это проблема номер один для страны. Додон считает, что движение за объединение двух стран начало набирать обороты из-за того, что люди разочарованы происходящими событиями, поэтому нужно коренным образом менять ситуацию.
Ранее Додон выступил за уголовное наказание за действия организаций, которые ведут к ликвидации государственности и продвигают идеи объединения с Румынией или любым другим государством.
Президент Молдавии неоднократно заявлял о намерении провести референдум, чтобы законодательно запретить идеи унионизма. По данным соцопросов, подавляющее большинство граждан Молдавии высказываются против присоединения республики к соседней стране.
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