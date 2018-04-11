Ещё
Минтранс РФ: Число полетов российских и узбекских авиаперевозчиков между двумя странами вырастет вдвое
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минтранс РФ: Число полетов российских и узбекских авиаперевозчиков между двумя странами вырастет вдвое 

Агентство «Москва» 1 час назад
Количество полетов российских и узбекских авиаперевозчиков между двумя странами увеличится более чем в два раза. Соответствующая договоренность была достигнута в ходе переговоров между российскими и узбекскими авиавластями, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе министерства транспорта РФ.
«11 апреля в Москве состоялись переговоры авиационных властей России и Узбекистана. В ходе переговоров достигнута договоренность о более чем двукратном увеличении количества частот для российских и узбекских авиаперевозчиков, подписана дорожная карта по расширению коммерческих прав на договорных маршрутах», — заявили в пресс-службе.
В Минтрансе России отметили, что в рамках договоренностей между странами также вводятся новые направления в регулярном воздушном сообщении между РФ и Узбекистаном.
Агентство «Москва»: последние новости
Пожилая женщина погибла под колесами электрички на Ярославском направлении МЖД С.Собянин: В течение двух лет в каждом округе появится площадка для проведения городских фестивалей МЧС предупредило москвичей об усилении ветра до 20 м/с в ближайшие часы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генсек НАТО назвал условие отмены санкций против РФ254
Мэй готова ударить по Сирии109
Часть сирийской боевой авиации перебросили на российскую базу166
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН90
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля177
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
01:01
Мэй готова ударить по Сирии
В мире
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение