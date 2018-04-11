Минтранс РФ: Число полетов российских и узбекских авиаперевозчиков между двумя странами вырастет вдвое

«11 апреля в Москве состоялись переговоры авиационных властей России Узбекистана . В ходе переговоров достигнута договоренность о более чем двукратном увеличении количества частот для российских и узбекских авиаперевозчиков, подписана дорожная карта по расширению коммерческих прав на договорных маршрутах», — заявили в пресс-службе.

В Минтрансе России отметили, что в рамках договоренностей между странами также вводятся новые направления в регулярном воздушном сообщении между РФ и Узбекистаном.