Минтранс РФ: Число полетов российских и узбекских авиаперевозчиков между двумя странами вырастет вдвое 

Количество полетов российских и узбекских авиаперевозчиков между двумя странами увеличится более чем в два раза. Соответствующая договоренность была достигнута в ходе переговоров между российскими и узбекскими авиавластями, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе министерства транспорта РФ.
«11 апреля в Москве состоялись переговоры авиационных властей России и Узбекистана. В ходе переговоров достигнута договоренность о более чем двукратном увеличении количества частот для российских и узбекских авиаперевозчиков, подписана дорожная карта по расширению коммерческих прав на договорных маршрутах», — заявили в пресс-службе.
В Минтрансе России отметили, что в рамках договоренностей между странами также вводятся новые направления в регулярном воздушном сообщении между РФ и Узбекистаном.