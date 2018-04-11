Страны ОДКБ усилят противоракетную оборону

Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан создадут единую систему ПРО и ПВО В Объединенном штабе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прошли консультации представителей оборонных ведомств государств-членов ОДКБ по вопросам создания Единой (Объединенной) системы противовоздушной и противоракетной обороны. Совещание прошло под руководством начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова

«Военно-политическая ситуация в мире в очередной раз наглядно демонстрирует важность и жизненную необходимость качественного решения вопросов организации противовоздушной и противоракетной обороны для обеспечения национальной и коллективной безопасности», — сказал Анатолий Сидоров.

Он напомнил, что созданы Единые (Объединенные) региональные системы ПВО в Восточно-Европейском и Кавказском регионах коллективной безопасности. В Центральноазиатском регионе работа ведется преимущественно на двухсторонней основе. Подписано и ратифицировано Соглашение между Россией и Казахстаном. Ведется работа по заключению аналогичных соглашений с Киргизией и Таджикистаном.

Участники консультаций еще раз подтвердили важность развития интеграционных процессов в этой сфере в интересах обеспечения противовоздушной обороны территорий государств — членов ОДКБ, а также создаваемых на коалиционной основе группировок войск.