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Страны ОДКБ усилят противоракетную оборону
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Страны ОДКБ усилят противоракетную оборону 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан создадут единую систему ПРО и ПВО  В Объединенном штабе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прошли консультации представителей оборонных ведомств государств-членов ОДКБ по вопросам создания Единой (Объединенной) системы противовоздушной и противоракетной обороны. Совещание прошло под руководством начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова.
«Военно-политическая ситуация в мире в очередной раз наглядно демонстрирует важность и жизненную необходимость качественного решения вопросов организации противовоздушной и противоракетной обороны для обеспечения национальной и коллективной безопасности», — сказал Анатолий Сидоров.
Он напомнил, что созданы Единые (Объединенные) региональные системы ПВО в Восточно-Европейском и Кавказском регионах коллективной безопасности. В Центральноазиатском регионе работа ведется преимущественно на двухсторонней основе. Подписано и ратифицировано Соглашение между Россией и Казахстаном. Ведется работа по заключению аналогичных соглашений с Киргизией и Таджикистаном.
Участники консультаций еще раз подтвердили важность развития интеграционных процессов в этой сфере в интересах обеспечения противовоздушной обороны территорий государств — членов ОДКБ, а также создаваемых на коалиционной основе группировок войск.
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