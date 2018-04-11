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В Белоруссии пресекли незаконный ввоз в Россию партии турецких помидоров
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В Белоруссии пресекли незаконный ввоз в Россию партии турецких помидоров 

РИА Новости 1 час назад
МИНСК, 11 апр — РИА Новости. Белорусские таможенники пресекли незаконный ввоз в Россию крупной партии турецких помидоров, сообщила в среду Могилевская таможня.
По ее информации, попытку незаконного перемещения партии помидоров, которую перевозил субъект хозяйствования из РФ, удалось пресечь благодаря проведению спецмероприятия в Могилевском районе (Могилевская область Белоруссии граничит с Россией). Был остановлен автомобиль, в грузовом отсеке которого находилось более 21 тонны турецких помидоров.
"При проверке выяснилось, что у водителя отсутствовали необходимые сопроводительные документы на товар, в том числе и фитосанитарный сертификат, подтверждающий безопасность продукции. Общая стоимость помидоров составила более 86 тысяч белорусских рублей (около 43 тысяч долларов — ред.)" — говорится в сообщении таможни.
По факту нарушения законодательства начат административный процесс, нарушителю грозит штраф в размере до 50% от стоимости перемещаемого товара.
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