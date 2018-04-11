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Как в Тбилиси выбирали президента Азербайджана
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Как в Тбилиси выбирали президента Азербайджана 

Sputnik Грузия 54 минуты назад
Фото: Sputnik Грузия
В посольстве Азербайджана в столице Грузии и в консульстве Азербайджана в городе Батуми в день выборов президента этой страны были открыты избирательные участки. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как проходило голосование в Тбилиси на участке в посольстве Азербайджана
Перед выборами в консульстве Азербайджана в Грузии было зарегистрировано 557 граждан, желающих проголосовать за президента. Однако число проголосовавших может быть намного больше, так как в процессе голосования могли принять участие все граждане Азербайджана, находящиеся в этот момент на территории соседней страны.
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