Как в Тбилиси выбирали президента Азербайджана

В посольстве Азербайджана в столице Грузии и в консульстве Азербайджана в городе Батуми в день выборов президента этой страны были открыты избирательные участки. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как проходило голосование в Тбилиси на участке в посольстве Азербайджана

Перед выборами в консульстве Азербайджана в Грузии было зарегистрировано 557 граждан, желающих проголосовать за президента. Однако число проголосовавших может быть намного больше, так как в процессе голосования могли принять участие все граждане Азербайджана, находящиеся в этот момент на территории соседней страны.