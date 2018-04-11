Начались совместные учения десантников из России и Белоруссии

На полигоне Брестский начались учения российских и белорусских десантников, сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны

Участники учений, в частности, десантировались на парашютных системах Д-10 и Д-6 с высоты 800 м на площадке приземления «Сахара».

Ранее ФАН сообщало, что российские комплексы «Бал» и «Берег» потопили суда условного противника в Чёрном море.