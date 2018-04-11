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Начались совместные учения десантников из России и Белоруссии
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Начались совместные учения десантников из России и Белоруссии 

RT на русском 49 минут назад
На полигоне Брестский начались учения российских и белорусских десантников, сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.
В мероприятии задействованы силы специальных операций Республики Беларусь и десантно-штурмовые подразделения ВДВ России.
Участники учений, в частности, десантировались на парашютных системах Д-10 и Д-6 с высоты 800 м на площадке приземления «Сахара».
Ранее ФАН сообщало, что российские комплексы «Бал» и «Берег» потопили суда условного противника в Чёрном море.
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