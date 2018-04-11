Отношения между Казахстаном и Россией являются эталонными, заявил Назарбаев

«Отношения Казахстана с Российской Федерацией являются эталоном межгосударственных связей, служат ярким примером стратегического партнерства и союзничества», — сказал Назарбаев.

По его словам, благодаря тесному двустороннему сотрудничеству успешно работает Евразийский экономический союз

«Особо следует отметить, что курс на дальнейшее укрепление нашего сотрудничества пользуется самой широкой поддержкой наших народов», — отметил Назарбаев.

Также он высоко оценил личные отношения с президентом России Владимиром Путиным

«Считаю, что его убедительная победа на недавних выборах — это очередная высокая оценка народом России курса своего лидера на дальнейшее процветание, укрепление геополитической роли России, а также его самоотдачи, беззаветной преданности стране», — подчеркнул Назарбаев.

Президент заверил, что Казахстан намерен продолжить расширение связей с Россией как в двустороннем формате, так и в рамках международной повестки во благо двух стран и народов.