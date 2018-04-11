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Отношения между Казахстаном и Россией являются эталонными, заявил Назарбаев
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Отношения между Казахстаном и Россией являются эталонными, заявил Назарбаев 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Отношения между Казахстаном и Россией являются эталоном межгосударственных связей. Об этом заявил президент республики Нурсултан Назарбаев на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств, среди которых был новый посол РФ в Астане Алексей Бородавкин, сообщает агентство «Казинформ».
«Отношения Казахстана с Российской Федерацией являются эталоном межгосударственных связей, служат ярким примером стратегического партнерства и союзничества», — сказал Назарбаев.
По его словам, благодаря тесному двустороннему сотрудничеству успешно работает Евразийский экономический союз.
«Особо следует отметить, что курс на дальнейшее укрепление нашего сотрудничества пользуется самой широкой поддержкой наших народов», — отметил Назарбаев.
Также он высоко оценил личные отношения с президентом России Владимиром Путиным.
«Считаю, что его убедительная победа на недавних выборах — это очередная высокая оценка народом России курса своего лидера на дальнейшее процветание, укрепление геополитической роли России, а также его самоотдачи, беззаветной преданности стране», — подчеркнул Назарбаев.
Президент заверил, что Казахстан намерен продолжить расширение связей с Россией как в двустороннем формате, так и в рамках международной повестки во благо двух стран и народов.
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