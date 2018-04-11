Дни культуры Татарстана впервые пройдут в Белоруссии в июне

КАЗАНЬ , 11 апреля. / ТАСС /. Белоруссия в июне 2018 года впервые проведет дни татарской культуры, сообщил в среду ТАСС руководитель отделения посольства Республики Беларусь в Казани Олег Исаев

"Дни татарской культуры впервые пройдут в Беларуси с 4 по 6 июня 2018 года на двух площадках — Минск Гродно . Будут поведены литературные встречи, представлены художники, театральное искусство Татарстана , музыкальное искусство и кинематограф. Количество участников со стороны Татарстана — около 100 человек, это представители всех культурных направлений", — сказал он.

Исаев добавил, что жители Белоруссии проявляют интерес к татарской культуре, что можно видеть по проведению национального татарского праздника «Сабантуй», который ежегодно проходит в Минске.