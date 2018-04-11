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Дни культуры Татарстана впервые пройдут в Белоруссии в июне
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Дни культуры Татарстана впервые пройдут в Белоруссии в июне 

ТАСС 2 часа назад
КАЗАНЬ, 11 апреля. /ТАСС/. Белоруссия в июне 2018 года впервые проведет дни татарской культуры, сообщил в среду ТАСС руководитель отделения посольства Республики Беларусь в Казани Олег Исаев.
"Дни татарской культуры впервые пройдут в Беларуси с 4 по 6 июня 2018 года на двух площадках — Минск и Гродно. Будут поведены литературные встречи, представлены художники, театральное искусство Татарстана, музыкальное искусство и кинематограф. Количество участников со стороны Татарстана — около 100 человек, это представители всех культурных направлений", — сказал он.
Исаев добавил, что жители Белоруссии проявляют интерес к татарской культуре, что можно видеть по проведению национального татарского праздника «Сабантуй», который ежегодно проходит в Минске.
Он отметил, что и белорусская культура интересует татарстанцев. «Мы недавно проводили мероприятие, посвященное Дню единения народов России и Беларуси. (…) Торжественный вечер в Казани с участием ансамбля „Песняры“, можно сказать, это наш бренд национальный. Зал был переполнен», — пояснил он, добавив, что в следующем году по принципу взаимности в Татарстане планируется провести дни белорусской культуры.
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