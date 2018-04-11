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Гражданка Белоруссии торговала в Орле семенами без документов
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Гражданка Белоруссии торговала в Орле семенами без документов 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Специалисты отдела государственного надзора в области внутреннего карантина растений Россельхознадзора по Орловской и Курской областям в преддверии дачного сезона провели проверку семенного материала.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, гражданка Белоруссии продавал на территории Орла семена цветов и овощных культур происхождением из РБ, которые не имели фитосанитарных документов. Кроме того, Управление Россельхознадзора не было уведомлено о фитосанитарной продукции из соседней республики.
Всего у продавца было обнаружено 950 пакетов семян. За нарушение закона «О карантине растений» жительница соседнего государства была привлечена к административной ответственности.
В Россельхознадзоре напомнили, что невыполнение требований действующего законодательства может привести к проникновению и распространению на территории Орловской области карантинных объектов.
Сообщение Гражданка Белоруссии торговала в Орле семенами без документов появились сначала на РИА 57.
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