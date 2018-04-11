Железнодорожники 7 стран обсуждают в Минске перспективы развития контейнерных перевозок между Востоком и Западом

Минск , 10 апреля / Синьхуа / — В Минске сегодня открылось заседание Совместной рабочей группы по перевозкам контейнерными поездами в сообщении Китай-Европа.

Беларуси, Германии, Казахстана, Монголии, Польши и России. Совместная рабочая группа была создана с целью реализации соответствующего соглашения, заключенного в 2017 году между железнодорожными компаниями 7 стран: Китая

Минск, 10 апреля /Синьхуа/ — В Минске сегодня открылось заседание Совместной рабочей группы по перевозкам контейнерными поездами в сообщении Китай-Европа.

Совместная рабочая группа была создана с целью реализации соответствующего соглашения, заключенного в 2017 году между железнодорожными компаниями 7 стран: Китая, Беларуси, Германии, Казахстана, Монголии, Польши и России.

Минск, 10 апреля /Синьхуа/ — В Минске сегодня открылось заседание Совместной рабочей группы по перевозкам контейнерными поездами в сообщении Китай-Европа.

Совместная рабочая группа была создана с целью реализации соответствующего соглашения, заключенного в 2017 году между железнодорожными компаниями 7 стран: Китая, Беларуси, Германии, Казахстана, Монголии, Польши и России.

Минск, 10 апреля /Синьхуа/ — В Минске сегодня открылось заседание Совместной рабочей группы по перевозкам контейнерными поездами в сообщении Китай-Европа.

Совместная рабочая группа была создана с целью реализации соответствующего соглашения, заключенного в 2017 году между железнодорожными компаниями 7 стран: Китая, Беларуси, Германии, Казахстана, Монголии, Польши и России.

Минск, 10 апреля /Синьхуа/ — В Минске сегодня открылось заседание Совместной рабочей группы по перевозкам контейнерными поездами в сообщении Китай-Европа.

Совместная рабочая группа была создана с целью реализации соответствующего соглашения, заключенного в 2017 году между железнодорожными компаниями 7 стран: Китая, Беларуси, Германии, Казахстана, Монголии, Польши и России.

Минск, 10 апреля /Синьхуа/ — В Минске сегодня открылось заседание Совместной рабочей группы по перевозкам контейнерными поездами в сообщении Китай-Европа.

Совместная рабочая группа была создана с целью реализации соответствующего соглашения, заключенного в 2017 году между железнодорожными компаниями 7 стран: Китая, Беларуси, Германии, Казахстана, Монголии, Польши и России.

Минск, 10 апреля /Синьхуа/ — В Минске сегодня открылось заседание Совместной рабочей группы по перевозкам контейнерными поездами в сообщении Китай-Европа.

Совместная рабочая группа была создана с целью реализации соответствующего соглашения, заключенного в 2017 году между железнодорожными компаниями 7 стран: Китая, Беларуси, Германии, Казахстана, Монголии, Польши и России.

Минск, 10 апреля /Синьхуа/ — В Минске сегодня открылось заседание Совместной рабочей группы по перевозкам контейнерными поездами в сообщении Китай-Европа.

Совместная рабочая группа была создана с целью реализации соответствующего соглашения, заключенного в 2017 году между железнодорожными компаниями 7 стран: Китая, Беларуси, Германии, Казахстана, Монголии, Польши и России.