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Железнодорожники 7 стран обсуждают в Минске перспективы развития контейнерных перевозок между Востоком и Западом
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Железнодорожники 7 стран обсуждают в Минске перспективы развития контейнерных перевозок между Востоком и Западом 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Минск, 10 апреля /Синьхуа/ — В Минске сегодня открылось заседание Совместной рабочей группы по перевозкам контейнерными поездами в сообщении Китай-Европа.
Совместная рабочая группа была создана с целью реализации соответствующего соглашения, заключенного в 2017 году между железнодорожными компаниями 7 стран: Китая, Беларуси, Германии, Казахстана, Монголии, Польши и России.
Минск, 10 апреля /Синьхуа/ — В Минске сегодня открылось заседание Совместной рабочей группы по перевозкам контейнерными поездами в сообщении Китай-Европа.
Совместная рабочая группа была создана с целью реализации соответствующего соглашения, заключенного в 2017 году между железнодорожными компаниями 7 стран: Китая, Беларуси, Германии, Казахстана, Монголии, Польши и России.
Минск, 10 апреля /Синьхуа/ — В Минске сегодня открылось заседание Совместной рабочей группы по перевозкам контейнерными поездами в сообщении Китай-Европа.
Совместная рабочая группа была создана с целью реализации соответствующего соглашения, заключенного в 2017 году между железнодорожными компаниями 7 стран: Китая, Беларуси, Германии, Казахстана, Монголии, Польши и России.
Минск, 10 апреля /Синьхуа/ — В Минске сегодня открылось заседание Совместной рабочей группы по перевозкам контейнерными поездами в сообщении Китай-Европа.
Совместная рабочая группа была создана с целью реализации соответствующего соглашения, заключенного в 2017 году между железнодорожными компаниями 7 стран: Китая, Беларуси, Германии, Казахстана, Монголии, Польши и России.
Минск, 10 апреля /Синьхуа/ — В Минске сегодня открылось заседание Совместной рабочей группы по перевозкам контейнерными поездами в сообщении Китай-Европа.
Совместная рабочая группа была создана с целью реализации соответствующего соглашения, заключенного в 2017 году между железнодорожными компаниями 7 стран: Китая, Беларуси, Германии, Казахстана, Монголии, Польши и России.
Минск, 10 апреля /Синьхуа/ — В Минске сегодня открылось заседание Совместной рабочей группы по перевозкам контейнерными поездами в сообщении Китай-Европа.
Совместная рабочая группа была создана с целью реализации соответствующего соглашения, заключенного в 2017 году между железнодорожными компаниями 7 стран: Китая, Беларуси, Германии, Казахстана, Монголии, Польши и России.
Минск, 10 апреля /Синьхуа/ — В Минске сегодня открылось заседание Совместной рабочей группы по перевозкам контейнерными поездами в сообщении Китай-Европа.
Совместная рабочая группа была создана с целью реализации соответствующего соглашения, заключенного в 2017 году между железнодорожными компаниями 7 стран: Китая, Беларуси, Германии, Казахстана, Монголии, Польши и России.
Минск, 10 апреля /Синьхуа/ — В Минске сегодня открылось заседание Совместной рабочей группы по перевозкам контейнерными поездами в сообщении Китай-Европа.
Совместная рабочая группа была создана с целью реализации соответствующего соглашения, заключенного в 2017 году между железнодорожными компаниями 7 стран: Китая, Беларуси, Германии, Казахстана, Монголии, Польши и России.
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