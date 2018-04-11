Россия и Белоруссия проводят совместные учения на полигоне под Брестом

МОСКВА , 11 апреля. / ТАСС /. Подразделения Воздушно-десантных войск России и сил специальных операций Белоруссии начали совместные тактические учения на полигоне Бресткий (в 10 км севернее города Брест), сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, в проходящей 10-12 апреля активной фазе учений задействовано «более 600 человек личного состава и около 100 единиц военной и специальной техники, в том числе вертолеты Ми-8 ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Республики Беларусь».

В ходе учений одна группировка военных двух стран высадилась в заданный район на парашютах из вертолетов Ми-8, вторая прибыла на бронетехнике и автомобилях. Затем десантники двух стран обнаружили и разбили условного противника.

От Белоруссии в тренировках участвуют подразделения 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, от РФ — усиленная десантно-штурмовая рота и саперное подразделение 104-го десантно-штурмового полка Псковского соединения ВДВ.