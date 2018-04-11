Минск, 10 апреля /Синьхуа/ — Тысяча белорусских студентов пройдет IT-подготовку на базе Huawei, сообщил журналистам вице-премьер Беларуси Анатолий Калинин.
Соглашение о сотрудничестве подписано сегодня в офисе Huawei в Минске.
Директор компании «Бел Хуавэй Технолоджис» Пан Юн отметил, что она уделяет особое внимание обучению талантливой белорусской молодежи. «В рамках реализации корпоративной социальной ответственности наша компания видит своей целью внесение вклада в цифровую трансформацию и подготовку специалистов в Беларуси», — подчеркнул он.
В течение года белорусские студенты ознакомятся с передовым опытом развития телекоммуникационных технологий на базе «Бел Хуавэй Технолоджис». —0—